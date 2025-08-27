Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Maaş krizi devam ediyor! 25 gündür çalışmıyorlar, belediye personeli grevde

Maaş krizi devam ediyor! 25 gündür çalışmıyorlar, belediye personeli grevde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Maaş krizi devam ediyor! 25 gündür çalışmıyorlar, belediye personeli grevde
Karşıyaka, Türkiye, Grev, Belediye, Memurlar, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karşıyaka Belediyesi'nde personelin başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor. Maaş ve ödenmemiş haklarını alamayan işçiler 25 gündür çalışmazken, memurlar da her sabah belediye önünde toplanıyor. İşçiler ve memurlar, ödemeler yapılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde kriz sürüyor. Maaş ve ödenmemiş haklarını alamayan işçiler ile memurlar, belediye önünde eylem başlatmıştı. Belediye personelinin eylemi devam ediyor. 

Maaş krizi devam ediyor! 25 gündür çalışmıyorlar, belediye personeli grevde - 1. Resim

25 GÜNDÜR ÇALIŞMIYORLAR 

Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, alacaklarını alamadıkları için 25 gündür iş bırakırken, memurlar da son 15 gündür sosyal denge tazminatı (SDT) ödemelerinin yapılmaması gerekçesiyle her gün sabah saatlerinde belediye önünde toplanıyor.

Maaş krizi devam ediyor! 25 gündür çalışmıyorlar, belediye personeli grevde - 2. Resim

"İŞÇİLER BORÇLARINI KARŞILAYAMAZ DURUMA GELDİ" 

Disk Genel-İş 10 No'lu Şube yetkilileri, işçilerin uzun süredir maaşlarını tam olarak alamadığını ve taksitler halinde ödemelerin yapıldığını belirtti. Açıklamada, "Mart ayının bir kısmı ile nisan, mayıs, haziran ve temmuz maaşları ödenmedi. 1,5 yıl önce ödenmesi gereken toplu iş sözleşmesi farkları hâlâ yatırılmadı. Personel A.Ş. çalışanlarının maaşlarının sadece yüzde 36'sı ödendi. İşçiler borçlarını karşılayamaz duruma geldi ve psikolojik olarak zorlanıyor. Belediye başkanı göreve geldiğinde 6 ay içinde sorunların çözüleceği sözü verilmişti, ancak verilen taahhütler yerine getirilmedi" ifadelerine yer verildi.

Eyleme katılan işçiler ve memurlar, hakları ödenene kadar belediye önündeki protestolarını sürdürme kararlılığında olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

