Maaş krizi devam ediyor! 25 gündür çalışmıyorlar, belediye personeli grevde

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde kriz sürüyor. Maaş ve ödenmemiş haklarını alamayan işçiler ile memurlar, belediye önünde eylem başlatmıştı. Belediye personelinin eylemi devam ediyor.

25 GÜNDÜR ÇALIŞMIYORLAR

Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, alacaklarını alamadıkları için 25 gündür iş bırakırken, memurlar da son 15 gündür sosyal denge tazminatı (SDT) ödemelerinin yapılmaması gerekçesiyle her gün sabah saatlerinde belediye önünde toplanıyor.

"İŞÇİLER BORÇLARINI KARŞILAYAMAZ DURUMA GELDİ"

Disk Genel-İş 10 No'lu Şube yetkilileri, işçilerin uzun süredir maaşlarını tam olarak alamadığını ve taksitler halinde ödemelerin yapıldığını belirtti. Açıklamada, "Mart ayının bir kısmı ile nisan, mayıs, haziran ve temmuz maaşları ödenmedi. 1,5 yıl önce ödenmesi gereken toplu iş sözleşmesi farkları hâlâ yatırılmadı. Personel A.Ş. çalışanlarının maaşlarının sadece yüzde 36'sı ödendi. İşçiler borçlarını karşılayamaz duruma geldi ve psikolojik olarak zorlanıyor. Belediye başkanı göreve geldiğinde 6 ay içinde sorunların çözüleceği sözü verilmişti, ancak verilen taahhütler yerine getirilmedi" ifadelerine yer verildi.

Eyleme katılan işçiler ve memurlar, hakları ödenene kadar belediye önündeki protestolarını sürdürme kararlılığında olduklarını dile getirdi.