Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2025

2025 yılına ilişkin polis atama ve tayin sonuçları merakla bekleniyor. Polis atama ve yer değişikliği isim listelerini bekleyenler EGM duyurularına kilitlendi. Geçen sene 25 Mayıs'ta tayin ve yer değiştirmeler açıklanırken, 2025 yılı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ile polis tayin sonuçları 2025 yılı için belli oldu. Haziran ayına kısa bir süre kala emniyet mensubu Başkomiser, Komiser, Emniyet Müdürü atama ve yer değiştirme sonuçları için beklentiler oluştu.

2025 polis atamaları ile şark (doğu) görevi ve batıya atama zamanı gelmiş olan polislerin atama sonucu isim listeleri Emniyet Genel Müdürlüğü POLNET sistemi üzerinden ilan edilecek.

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Polis tayin sonuçları henüz EGM tarafından açıklanmadı. Geçen sene 25 Mayıs'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların 26 Mayıs itibariyle açıklanması bekleniyor.

EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuru yapan bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek.

Ayrıyeten sonuçlarPOLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine erişim sağlayabilecek.

POLİS TAYİN SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından gerçekleşecek. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.