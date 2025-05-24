Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2025

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2025
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılına ilişkin polis atama ve tayin sonuçları merakla bekleniyor. Polis atama ve yer değişikliği isim listelerini bekleyenler EGM duyurularına kilitlendi. Geçen sene 25 Mayıs'ta tayin ve yer değiştirmeler açıklanırken, 2025 yılı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ile polis tayin sonuçları 2025 yılı için belli oldu. Haziran ayına kısa bir süre kala emniyet mensubu Başkomiser, Komiser, Emniyet Müdürü atama ve yer değiştirme sonuçları için beklentiler oluştu.

2025 polis atamaları ile şark (doğu) görevi ve batıya atama zamanı gelmiş olan polislerin atama sonucu isim listeleri Emniyet Genel Müdürlüğü POLNET sistemi üzerinden  ilan edilecek. 

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2025 - 1. Resim

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Polis tayin sonuçları henüz EGM tarafından açıklanmadı. Geçen sene 25 Mayıs'ta açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların 26 Mayıs itibariyle açıklanması bekleniyor.

Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2025 - 2. Resim

EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuru yapan bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek.

Ayrıyeten sonuçlarPOLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine erişim sağlayabilecek.

POLİS TAYİN SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından gerçekleşecek. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suriye lideri Ahmed Şara, ABD Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A101’e 29 Mayıs Perşembe günü benzinli motosiklet geliyor! 29 Mayıs 2025 A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu - HaberlerA101’e 29 Mayıs Perşembe günü benzinli motosiklet geliyor! 29 Mayıs 2025 A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu25 Mayıs Pazar günü yağmur yağacak mı? MGM uyardı bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! - Haberler25 Mayıs Pazar günü yağmur yağacak mı? MGM uyardı bu şehirlerde yaşayanlar dikkat!Cumartesi günü eczaneler açık mı? Hafta sonu eczane çalışma saatleri - HaberlerCumartesi günü eczaneler açık mı? Hafta sonu eczane çalışma saatleriReal Madrid Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ancelotti'nin son maçında Arda Güler'in oynayıp oymayacağı merak ediliyor! - HaberlerReal Madrid Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ancelotti'nin son maçında Arda Güler'in oynayıp oymayacağı merak ediliyor!Galatasaray - Büyükçekmece basketbol maçını kim kazandı? James Palmer son çeyrekte kendini gösterdi - HaberlerGalatasaray - Büyükçekmece basketbol maçını kim kazandı? James Palmer son çeyrekte kendini gösterdiBirinci, ikinci, üçüncü çocuğa doğum yardımı ne zaman yatacak! Doğum yardımı paraları o tarihte hesaba geçecek - HaberlerBirinci, ikinci, üçüncü çocuğa doğum yardımı ne zaman yatacak! Doğum yardımı paraları o tarihte hesaba geçecek
Sonraki Haber Yükleniyor...