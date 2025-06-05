Prens 3. sezon 5. bölüm ne zaman? Prens yeni bölüm yayın tarihi

Absürt komedinin sevilen yapımlarından biri olan Prens 3. sezon ile dijital platform izleyicilerinden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Başrolünde Giray Altınok’un yer aldığı dizi, her bölümüyle hem kahkaha hem de sürpriz dolu anlar yaşatıyor. İlk dört bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Prens 3. sezon 5. bölüm için bekleyiş sürerken diziseverler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

PRENS 3. SEZON 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Prens 3. sezon yeni bölümleri ile dijital platformda yayın hayatına devam ediyor. Başrollerini Giray Altınok’un üstlendiği dizinin yeni bölümleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Hikayenin ilginç kurgusu ve sıra dışı karakterleriyle öne çıkan dizide her bölümde farklı bir sürpriz izleyicileri bekliyor.

3. sezonun dördüncü bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dizinin beşinci bölümü için geri sayım başladı. Prens 3. sezon 5. bölüm 6 Haziran 2025 Cuma günü dijital içerik platformu Max üzerinden izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde neler yaşanacağına dair ipuçları şimdilik gizemini korurken hikayenin ana karakteri Prens’in ailesiyle olan bağlarının daha da derinleşmesi bekleniyor.

PRENS 3. SEZON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Prens dizisinin üçüncü sezon bölümleri her Cuma izleyiciler ile buluşuyor. Absürt mizahı ve orijinal anlatımıyla harmanlayan dizi, her hafta aynı gün yayınlanan yeni bölümleriyle dijital platform izleyicilerini ekran başına kilitliyor.

Max Türkiye platformunda yayınlanan Prens 3. sezon yeni bölümleri sabah saatlerinden itibaren erişime açılıyor. Bu haftaki yeni 5. bölüm de yine Cuma sabahı itibarıyla platform kullanıcılarının erişimine sunulacak.

PRENS 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Prens 3. sezon oyuncu kadrosunda yer alan isimler arasında Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Tansu Biçer, Burcu Özberk ve Burak Dakak gibi tanınmış isimler bulunuyor. Başrolde Giray Altınok'un olduğu dizide Cihat Parıltı, Onur Berk Aslanoğlu, Mustafa Kırantepe, Şahverdi Ali Eren, Orhan Alkaya ve Ceren Kesim gibi oyuncular da hikayeye katkı sağlıyor. Tuana Gizem Uzunlar, Enis Yıldız, Orçun Erteman, Sermet Yeşil, İrem Hergün ve Gizem Ayaz gibi isimler de üçüncü sezonda izleyici karşısına çıkan diğer karakterleri canlandırıyor.