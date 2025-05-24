Prestij Meselesi konusu ne, oyuncuları kim? Bu akşam televizyon ekranlarında!

Prestij Meselesi konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Müzik dünyasının efsaneleşen yolculuğunu konu alan Prestij Meselesi, bu akşam televizyonda izleyiciyle buluşuyor. Müzikal dokunuşlarla örülü olan film Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in yıldızlaştığı yılları anlatıyor.

Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Prestij Meselesi filmi, Türkiye müzik tarihinin en dikkat çekici yükseliş hikayelerinden birine odaklanıyor. Sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği yapım, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ NEYİ ANLATIYOR?

Dram ve müzikal türündeki Prestij Meselesi, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in müzik dünyasına adım atış süreçlerini izleyiciye aktarıyor. Filmde, bu üç ismin ilk albümlerini çıkarma süreci, şöhrete ulaşmaları ve müzik şirketi Prestij Müzik’in kurulma aşaması konu ediniliyor. Hikayenin merkezinde ise bu başarıların arkasındaki isim olan Hilmi Topaloğlu yer alıyor.

1989 yılında geçen olaylarda, Hilmi Topaloğlu’nun Beyoğlu’nda Balin müzikalinde çalışırken kardeşi Mustafa Topaloğlu’nun önerisiyle müzik yapımcılığına adım atması anlatılıyor. İkili, Unkapanı’nda “Nokta Müzik” adlı yapım şirketini kurarak genç yeteneklerin peşine düşüyor ve bu yolculukta ilk keşifleri Haluk Levent oluyor.

PRESTİJ MESELESİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmde Mahsun Kırmızıgül’ü yine Mahsun Kırmızıgül oynuyor. Özcan Deniz rolünü Onur Gözeten ve Haluk Levent rolünü Ali Erkin üstleniyor. Prestij Müzik’in kurucusu Hilmi Topaloğlu’nu Engin Hepileri oynanırken; Şinasi rolüyle Eser Yenenler, Semiha rolünde Aslıhan Güner ve Gülhan karakteriyle Biran Damla Yılmaz dikkat çekiyor. Diğer önemli oyuncular arasında Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Erkan Petekkaya, Zafer Ergin, Defne Samyeli, Melek Baykal ve Ali Sürmeli yer alıyor.

Ek olarak, Ece Yaşar (Sevgi), Bülent Emrah Parlak (Mustafa Topaloğlu), Erdal Özyağcılar (Serpil Akıllıoğlu), Murat Han (Eşref), Levent Sülün, Meral Çetinkaya (Belkıs Aran), Necmi Yapıcı, Nursel Köse (Fatma) ve Barış Murat Yağcı gibi isimler de filmde rol alıyor.

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Prestij Meselesi’nin çekimleri 2022 yılında İstanbul ve Almanya’da gerçekleştirildi. Filmde dönemin atmosferini yansıtmak amacıyla hem Türkiye’nin kültürel dokusuna hem de yurt dışı sahnelerine özenle yer verildi.

PRESTİJ MESELESİ HANGİ KANALDA?

Prestij Meselesi filmi bu akşam 20.00'de Now TV ekranlarından izleyiciyle buluşacak.