Real Madrid- PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Kulüpler Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final heyecanı yaşanabiliyor. Paris Saint-Germain ile Real Madrid yarın mücadele edecek. Kazanan takım ise finale çıkma şansı elde edecek. PSG ile İspanyol takım Real Madrid sahalarda kozlarını paylaşacak. PSG-Real Madrid Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte tüm ayıntılar...

Milli futbolcumuz Arda Güler'inde forma giydiği Real Madrid ile PSG arasında futbolseverleri ekrana kilitleyecek bir maçın olması bekleniyor.

Şampiyonluk için yarışan iki takımda finale çıkmak için mücadele edecek. PSG, çıktığı 3 grup maçından ikisini yenerken, birinden mağlup ayrıldı. Real Madrid ise üç maçın ikisini kazanırken birini berabere tamamladı. Pekİ, Real Madrid- PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte tüm ayrıntılar...

PSG - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gruplarının lideri iki dev takımı finele çıkmak için ter dökecek. PSG - Real Madrid yarı final maçı 9 Temmuz Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacaktır.

PSG - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

PSG - Real Madrid yarı final maçı yarın TRT1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

PSG, son 16 turunda rakibi Inter Miami'yi 4-0 yenerek bir üstü tura çıkma şansı yakaladı. Real Madrid ise bu turda Juventus ile eşleşmiş ve 1-0 sahadan galip ayrılmıştı.

Çeyrek finalde PSG - Bayern Münih maçı 2-0 tamamlandı. Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ise 3-2 bitmişti.

PSG - REAL MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Milli futbolcu Arda Güler'in de Real Madrid takımı ile ilk 11'de yer alması bekleniyor. Çeyrek finalde Borussia Dortmund-Real Madrid maçının ilk 11'inde Arda Güler de bulunmuştu.