Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, bugünkü Resmi Gazete kararları ve atamaları neler? Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Söz konusu değişiklikler, 9 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, kadrolu öğretmenlerin ilk atamaları, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri, mazerete bağlı atamalar ile hizmet puanı hesaplama esasları yeniden düzenlendi.

Yeni yönetmelikle öğretmenlerin ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması ve atama süreçlerinin daha şeffaf yürütülmesi amaçlanıyor.

ZORUNLU HİZMET TANIMLANDI

Üçüncü hizmet bölgesindeki tüm alanlar artık zorunlu hizmet kapsamına alındı.

Birinci ve ikinci bölgede ise 4, 5 ve 6. hizmet alanları zorunlu hizmet sayıldı.

Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler, zorunlu hizmetten sayılacak.



KADROYA GEÇENLER 1 YIL MAZERET DIŞI TAYİN İSTEYEMEYECEK

Zorunlu hizmet başlığına göre 16 Haziran 2023’ten sonra göreve başlayan öğretmenler için zorunlu çalışma yükümlülüğü devam edecek.

Süreler hizmet bölgesi ve alanına göre belirlendi. Öğretmenler aynı okulda en fazla 12 yıl görev yapabilecek. Süresini dolduranlar ihtiyaç olan okullara atanacak. Dezavantajlı bölgelerde görev yapanlara daha yüksek puan verilecek. Kurs, proje ve yarışmalarda görev alan öğretmenler ek puan alacak.

DEPREM BÖLGESİ ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1 Eylül 2026’ya kadar 3'üncü hizmet bölgesi sayılacak.

BİLSEM ATAMALARI HAKKINDA

Yer değiştirme esasları ve atamalar öğretmen ihtiyacı, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. BİLSEM atamalarında ise en az 3 yıl görev yapan öğretmenler başvurabilecek. Değerlendirme ve sözlü sınav uygulanacak başarı barajı 60 puan olarak belirlendi. Resmi Gazete'de maddede "Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık öğretmen kadro/pozisyonlarında en az 3 yıl görev yapmış olanlar kadrolarının bulunduğu ilde yer alan BİLSEM'e alanında öğretmen olarak atanmak için başvuruda bulunabilir. Sözlü sınav puanları Bakanlık tarafından ilan edilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan öğretmenler başarılı sayılır." denildi.





