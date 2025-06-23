Resmi Gazete'de neler var? 3 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları paylaşıldı

23 Haziran Pazartesi tarihli 32935 Resmi Gazete'de bazı önemli kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Haziran Pazartesi Gazete kararları, atamalar ve görevden almalar...

Atamalar, görevde alınmalar ve çeşitli ilanlar gibi bazı önemli kararlar Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre 23 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları ve tebliğleri belli oldu. İşte Resmi Gazete'de bugün neler var, neler yayımlandı? İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİK

–– İbn Haldun Üniversitesi İslam ve Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/11)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/12)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/13)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2024/93, K: 2025/98 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2024/234, K: 2025/99 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2025/4, K: 2025/101 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/4/2025 Tarihli ve E: 2025/29, K: 2025/102 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2019/34408 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri