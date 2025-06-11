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Reyting sonuçları 10 Haziran 2025! Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Reyting sonuçları 10 Haziran 2025! Total ve AB&#039;de hangi yapım birinci oldu?
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10 Haziran 2025 Salı günü Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Kral Kaybederse ve Kanal D'de Eşref Rüya yapımların yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Müge Anlı'nın sunduğu yarışma programı Güven Bana ilk bölümü ekrana geldi. Öte yandan TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finali yaptı. Peki, dünün reyting sonuçları ile en çok izlenen hangi yapım oldu? İşte, 10 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması...

10 Haziran Salı akşamı Güldür Güldür Show, Kral Kaybederse, Eşref Rüya, Güven Bana, Mehmed: Fetihler Sultanı, Tatlı Vatan, Survivor yapımları ile Meksika-Türkiye maçı yayınlandı.

Peki dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirvede? İşte, 10 Haziran 2025 Reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...

Reyting sonuçları 10 Haziran 2025! Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu? - 1. Resim

10 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle bir araya geliyor. Bu yapımlar arasında izlenme oranları arama motorlarında sorgulatılıyor.

10 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

Reyting sonuçları 10 Haziran 2025! Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu? - 2. Resim

10 HAZİRAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Güven Bana – ATV

Esra Erol'da – ATV

Survivor – TV8

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

Eşref Rüya (Tekrar) – Kanal D

Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

Güven Bana (Tekrar) – ATV

Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8

Reyting sonuçları 10 Haziran 2025! Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu? - 3. Resim

10 HAZİRAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Esra Erol'da – ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Survivor – TV8

Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1

Güven Bana – ATV

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

Eşref Rüya (Tekrar) – Kanal D

Gelin – Kanal 7

ATV Ana Haber – ATV

ATV Gün Ortası – ATV

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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