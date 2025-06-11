Reyting sonuçları 10 Haziran 2025! Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2025 10:42 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 10:42 - Güncelleme:

10 Haziran 2025 Salı günü Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Kral Kaybederse ve Kanal D'de Eşref Rüya yapımların yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Müge Anlı'nın sunduğu yarışma programı Güven Bana ilk bölümü ekrana geldi. Öte yandan TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı sezon finali yaptı. Peki, dünün reyting sonuçları ile en çok izlenen hangi yapım oldu? İşte, 10 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması...

10 Haziran Salı akşamı Güldür Güldür Show, Kral Kaybederse, Eşref Rüya, Güven Bana, Mehmed: Fetihler Sultanı, Tatlı Vatan, Survivor yapımları ile Meksika-Türkiye maçı yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirvede? İşte, 10 Haziran 2025 Reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması... 10 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 10 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle bir araya geliyor. Bu yapımlar arasında izlenme oranları arama motorlarında sorgulatılıyor. 10 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde; 10 HAZİRAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1 Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV Güven Bana – ATV Esra Erol'da – ATV Survivor – TV8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW Eşref Rüya (Tekrar) – Kanal D Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV Güven Bana (Tekrar) – ATV Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8 10 HAZİRAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI Esra Erol'da – ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV Survivor – TV8 Mehmed Fetihler Sultanı – TRT 1 Güven Bana – ATV Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW Eşref Rüya (Tekrar) – Kanal D Gelin – Kanal 7 ATV Ana Haber – ATV ATV Gün Ortası – ATV İlgili Haber Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 11 Haziran TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin