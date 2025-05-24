Rüşdü Saraçoğlu cenazesi ne zaman? Cenaze töreninin detayları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2025 16:24 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 16:24 - Güncelleme:

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Rüşdü Saraçoğlu'nun ölümünün ardından cenaze töreniyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Saraçoğlu'nun bir süredir mücadele ettiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.

Rüşdü Saracoğlu, 1987-1993 yıllarında TCMB Başkanlığı görevini yürütmesinin ardından Anavatan Partisi'nde (ANAP) milletvekilliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Hükümeti'nde devlet bakanlığı yapmıştı. Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında hayatını kaybetti. RÜŞDÜ SARAÇOĞLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN? Kamuoyuna paylaşılan bilgilere göre, Saraçoğlu'nun naaşı için cenaze töreni 25 Mayıs 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, merhumun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Devlet protokolünün de katılması beklenen törende, Türkiye'nin siyaset, ekonomi ve iş dünyasından çok sayıda ismin cenaze töreninde olması öngörülüyor. Rüşdü Saraçoğlu'nun vefatı, görev yaptığı kurumlar başta olmak üzere yakın çevresini derinden sarstı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı başsağlığı mesajında, "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Sayın Dr. Rüşdü Saraçoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. İlgili Haber Rüşdü Saracoğlu kimdir, neden öldü? Şükrü Saracoğlu'nun torunu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin