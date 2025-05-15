Rusya Ukrayna görüşmesi saat kaçta, nerede? Kremlin müzakerelere dair açıklamada bulundu

Rusya ve Ukrayna arasında barış umudunu taşıyan yeni bir diplomatik süreç bugün İstanbul’da başlıyor. İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan müzakereler, dünya kamuoyunun dikkatle takip ettiği gelişmelerin merkezine yerleşti. Rusya Ukrayna görüşmesi saat kaçta, nerede ise en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle Vladimir Putin ve Donald Trump’ın İstanbul’da olup olmayacağı sorusu gündemde önemli yer tutuyor.

RUSYA UKRAYNA GÖRÜŞMESİ SAAT KAÇTA?

Rusya ve Ukrayna arasında uzun süredir beklenen yeni diplomatik temaslar bugün İstanbul’da başlayacak.

Daha önce sabah saat 10.00 olarak duyurulan görüşme saati Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayla günün ikinci yarısına ertelendi. Görüşmelerin net başlama saati açıklanmasa da öğleden sonra başlayacağı öngörülüyor.

Müzakereler tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleşecek. Basına kapalı yapılacak bu toplantılar sırasında alınacak kararların, ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Görüşmelere katılan tarafların sayıca kalabalık ve üst düzey temsilcilerden oluşması nedeniyle toplantının birkaç saat sürebileceği değerlendiriliyor.

RUSYA UKRAYNA GÖRÜŞMESİ NEREDE?

Diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapacak olan yer İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi olacak.

Türkiye görüşme için güvenli bir zemin oluşturmak üzere tüm hazırlıkları tamamladı. Rus ve Ukraynalı heyetler İstanbul’a ulaştı ve Dolmabahçe’deki düzenlemeler görüşmelerin sağlıklı biçimde ilerlemesi amacıyla titizlikle planlandı.

PUTİN İSTANBUL’A GELDİ Mİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İstanbul’daki barış müzakerelerine katılmayacağı Kremlin tarafından açık bir dille duyuruldu. Putin’in yerine Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyet içerisinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin gibi önemli isimler bulunuyor.

Görüşmelerin başarılı ilerlemesi halinde ilerleyen dönemde Putin’in de sürece daha doğrudan dahil olması bekleniyor.