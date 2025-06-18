Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman? Bakan Memişoğlu ikinci alım süreciyle ilgili takvimi duyurdu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarına personel alma çalışmalarına hız kesmeden sürüyor. Son olarak ilk atamada, hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen ve tıbbi sekreter gibi birçok kadroya 15 bin 342 sözleşmeli personel görevine başladı. Bu alımların ardından Bakan Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada 2. alımların yapılacağı konusunda bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak personel ve işçi alımı için tarihi konusunda araştırma yapılmaya başlandı.

Personel güçlendirme çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanlığına toplamda 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağının açıklandı. Ardından 19 bin personel ve işçi alımı için süreç tamamlandı. Gözler kalan 18 bin personel ve işçi alımı sürecine çevrildi...

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 bin 342 personel alımı süreci KPSS 2025/4 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tamamlandı.

İşçi alımında ise kura çekimi 27 Mayıs'ta gerçekleşti. Böylelikle bakanlık bünyesine 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı, 6 aşçı olmak üzere 3 bin 658 işçi alımı yapıldı.

Gözler ikinci alım için başvuru takvimine çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ikinci personel alımları Eylül ayında başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları olması halinde ÖSYM’ye bildirecek. Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla netleşecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI VE İŞÇİ ALIM HANGİ KADROLARDA OLACAK?



BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273