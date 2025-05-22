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Şahin Aydın öldü mü? TikTok fenomeni Şahin Aydın hayatta mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şahin Aydın öldü mü? TikTok fenomeni Şahin Aydın hayatta mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Instagram’da sakalli01x ismiyle akıllarda yer edinen ünlü fenomen Şahin Aydın hakkında öldüğü iddiaları ortaya atıldı. Özellikle TikTok üzerinden videolu paylaşım yaparak Şahin Aydın'ın öldüğü öne sürüldü. Kısa süre içinde bu iddialarıngerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

sakalli01x ismiyle sosyal medya hesabı Instagram ve TikTok üzerinden video paylaşımları yaparak Şahin Aydın’ın öldüğü iddialarıyla gündeme geldi. Ancak gerçekler kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Şahin Aydın öldü mü? TikTok fenomeni Şahin Aydın hayatta mı? - 1. Resim

ŞAHİN AYDIN ÖLDÜ MÜ?

Instagram ve TikTok hesaplarında sakalli01x adıyla tanınan fenomen Şahin Aydın’ın öldüğü iddiaları sonrasında cevap geldi.

TikTok hesabından bir paylaşım yapan Şahin Aydın ölmediğini ve hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

TikTok’ta sakalli01x adıyla tanınan ünlü fenomen Şahin Aydın ölmemiştir ve video paylaşımlarını sürdürmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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