Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? Sahipsizler sezon finali 28. bölüm ile ekranlara ara verdi

Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? Sahipsizler sezon finali 28. bölüm ile ekranlara ara verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? Sahipsizler sezon finali 28. bölüm ile ekranlara ara verdi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Star TV’nin dikkat çeken yapımlarından biri olan Sahipsizler, 18 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yaptı. Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu ise dizinin hayranları tarafından şimdiden sorulmaya başlandı.

Star TV ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Sahipsizler 18 Haziran akşamı yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir ara verdi. Düğün töreninde yaşanan kanlı saldırı ve kritik anların ardından, dizinin yeni sezon başlangıç tarihi ve Cemo karakterinin akıbeti merak konusu oldu.

Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? Sahipsizler sezon finali 28. bölüm ile ekranlara ara verdi - 1. Resim

SAHİPSİZLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sahipsizler dizisi 18 Haziran tarihinde yayınlanan 28. bölümüyle araya girdi. Duygu yüklü sahneleri, beklenmedik gelişmeleri ve sarsıcı finaliyle seyircileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni sezon tarihi merak ediliyor.

Henüz dizinin yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmedi fakat genel uygulama göz önüne alındığında, Sahipsizler’in yeni sezonunun Eylül 2025 itibarıyla ekranlara dönmesi bekleniyor. Yeni bölümlerde karakterlerin akıbeti ve hikayenin nasıl şekilleneceği şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? Sahipsizler sezon finali 28. bölüm ile ekranlara ara verdi - 2. Resim

SAHİPSİZLER SEZON FİNALİ 28. BÖLÜMDE NE OLDU?

Sahipsizler’in 28. bölümü adeta bir dönüm noktası oldu. Devran ve Azize’nin düğün hazırlıkları tüm mahalleyi sararken, geçmişin yaraları ve gizli hesaplar da su yüzüne çıkmaya başladı. Pervin’in karşı çıkmasına rağmen düğün gerçekleşirken, mahallede sarsıcı olaylar yaşandı. Meryem’in intikam planı, Yavuz’un öfkesi ve Fırat’ın Vahap’a karşı kurduğu tuzak, bölümün tansiyonunu giderek yükseltti.

Gelişmelerin üstüne düğün anında yaşanan kanlı baskın, dizinin seyrini tamamen değiştirdi. Uzun namlulu silahlarla düğün alanına giren silahlı grup, etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sonucunda Devran, Yusuf, Necla ve Cemo vuruldu. Seyircilerin büyük bir şok yaşadığı sahneler sezon finaline damgasını vurdu.

Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? Sahipsizler sezon finali 28. bölüm ile ekranlara ara verdi - 3. Resim

SAHİPSİZLER CEMO ÖLDÜ MÜ, KAAN MİRAÇ SEZEN DİZİDEN AYRILDI MI?

Cemo'nun vurulması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve hayranları tarafından “Cemo öldü mü?” sorusu sıkça gündeme getirildi. Şu ana kadar oyuncu Kaan Miraç Sezen’den ya da yapımcı ekipten Cemo’nun akıbetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir'de sular durulmuyor: Buca'da belediye işçileri her şeyi bıraktı: Vatandaş isyanda...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
e Karne Görüntüleme: e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır? - Haberlere Karne Görüntüleme: e-Okul ne zaman kapanacak, e-Karne nasıl bakılır?Hacılar ne zaman dönüyor? Binlerce hacı kutsal topraklardan yurda geliyor - HaberlerHacılar ne zaman dönüyor? Binlerce hacı kutsal topraklardan yurda geliyorİsrail-İran savaşında dengeler değişti, İran’ın silahı dünyayı tedirgin etti! Siccil füzesi ne demek, ne kadar tehlikeli? - Haberlerİsrail-İran savaşında dengeler değişti, İran’ın silahı dünyayı tedirgin etti! Siccil füzesi ne demek, ne kadar tehlikeli?Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de bekleniyor! Benfica - Auckland City maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerKerem Aktürkoğlu ilk 11’de bekleniyor! Benfica - Auckland City maçı hangi kanalda, saat kaçta?Abiler Günü ne zaman? 2025 Abiler Günü mesajları ve sözleri - HaberlerAbiler Günü ne zaman? 2025 Abiler Günü mesajları ve sözleriYKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınav sonuç tarihleri - HaberlerYKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınav sonuç tarihleri
Sonraki Haber Yükleniyor...