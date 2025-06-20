Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? Sahipsizler sezon finali 28. bölüm ile ekranlara ara verdi

Star TV’nin dikkat çeken yapımlarından biri olan Sahipsizler, 18 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yaptı. Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu ise dizinin hayranları tarafından şimdiden sorulmaya başlandı.

Star TV ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Sahipsizler 18 Haziran akşamı yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir ara verdi. Düğün töreninde yaşanan kanlı saldırı ve kritik anların ardından, dizinin yeni sezon başlangıç tarihi ve Cemo karakterinin akıbeti merak konusu oldu.

SAHİPSİZLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sahipsizler dizisi 18 Haziran tarihinde yayınlanan 28. bölümüyle araya girdi. Duygu yüklü sahneleri, beklenmedik gelişmeleri ve sarsıcı finaliyle seyircileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni sezon tarihi merak ediliyor.

Henüz dizinin yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmedi fakat genel uygulama göz önüne alındığında, Sahipsizler’in yeni sezonunun Eylül 2025 itibarıyla ekranlara dönmesi bekleniyor. Yeni bölümlerde karakterlerin akıbeti ve hikayenin nasıl şekilleneceği şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

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SAHİPSİZLER SEZON FİNALİ 28. BÖLÜMDE NE OLDU?

Sahipsizler’in 28. bölümü adeta bir dönüm noktası oldu. Devran ve Azize’nin düğün hazırlıkları tüm mahalleyi sararken, geçmişin yaraları ve gizli hesaplar da su yüzüne çıkmaya başladı. Pervin’in karşı çıkmasına rağmen düğün gerçekleşirken, mahallede sarsıcı olaylar yaşandı. Meryem’in intikam planı, Yavuz’un öfkesi ve Fırat’ın Vahap’a karşı kurduğu tuzak, bölümün tansiyonunu giderek yükseltti.

Gelişmelerin üstüne düğün anında yaşanan kanlı baskın, dizinin seyrini tamamen değiştirdi. Uzun namlulu silahlarla düğün alanına giren silahlı grup, etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sonucunda Devran, Yusuf, Necla ve Cemo vuruldu. Seyircilerin büyük bir şok yaşadığı sahneler sezon finaline damgasını vurdu.

SAHİPSİZLER CEMO ÖLDÜ MÜ, KAAN MİRAÇ SEZEN DİZİDEN AYRILDI MI?

Cemo'nun vurulması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve hayranları tarafından “Cemo öldü mü?” sorusu sıkça gündeme getirildi. Şu ana kadar oyuncu Kaan Miraç Sezen’den ya da yapımcı ekipten Cemo’nun akıbetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.