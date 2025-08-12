Şampiyonlar Ligi Play Off ve lig maçları ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu, yeni lig formatıyla futbolseverlere unutulmaz anlar vadediyor. Galatasaray’ın doğrudan lig aşamasında yer alacağı, Fenerbahçe’nin ise play-off turunda mücadele edeceği bu dev organizasyon, Temmuz ve Ağustos aylarındaki eleme turlarıyla hız kazanıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi Play Off ve lig maçları ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu play-off maçları, 4 Ağustos 2025’te İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kura ile fikstür belli oldu.

19-20 Ağustos 2025’te ilk maçlar başlayacak. 26-27 Ağustos 2025’te ise rövanş maçları oynanacak.

Play-off turunda mücadele eden 10 takımdan 5'i lig aşamasına katılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi lig aşaması, 36 takımlı yeni formatıyla 16-18 Eylül 2025’te başlayacak ve 8 haftalık bir maratonla 28 Ocak 2026’da sona erecek.

Maç takvimi şu şekilde:

1. Hafta (16-18 Eylül 2025),

2. Hafta (30 Eylül-1 Ekim 2025),

3. Hafta (21-22 Ekim 2025),

4. Hafta (4-5 Kasım 2025),

5. Hafta (25-26 Kasım 2025),

6. Hafta (9-10 Aralık 2025),

7. Hafta (20-21 Ocak 2026) ve

8. Hafta (28 Ocak 2026)

Lig aşamasında her takım, 4 farklı torbadan 8 farklı rakiple (4 iç saha, 4 deplasman) karşılaşacak ve en iyi 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9-24. sıralar arasındaki takımlar ise play-off turunda mücadele ederek son 16’ya kalma şansı arayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ 2025-2026

Lig aşamasının tamamlanmasının ardında son 16 turu maçları için kura çekimi yapılacak. Ardından maçlar 17-18 şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. Takvimin devamı şu şekilde:

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026

Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçları: 7-8 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026