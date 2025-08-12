Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti?

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi&#039;ne gitti?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Feyenoord, Play-off, Haber
Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Feyenoord maçının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off etabına yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ne hasret olan sarı-lacivertli taraftar, bu sezon maçları yakından takip ediyor. Peki, Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? İşte, detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçmişte farklı dönemlerde yer aldı. Ancak uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi hasreti sürüyor. Son olarak Feyenoord maçını 5-2 farklı galibiyetle kazanan sarı-lacivertli ekibin play-off turuna yükselmesi akıllara 'Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti' sorusunu getirdi. 

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTTİ?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en son 2008-2009 sezonunda grup aşamasında mücadele etti. Tam 17 sezondur bu prestijli turnuvaya katılamıyor.

2008-2009 sezonunda TK Budapest ve Partizan’ı eleyerek gruplara kalan sarı-lacivertliler, Arsenal, Porto ve Dinamo Kyiv ile G Grubu’nda yer aldı. Ancak 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle grubu son sırada tamamlayarak elendi. 

2008-2009 sezonundan bu yana Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için birden fazla kez eleme turlarında mücadele etti. Ancak 2010’da Young Boys, 2013’te Arsenal, 2015’te Shakhtar Donetsk, 2016’da Monaco, 2018’de Benfica ve son olarak 2024’te Lille’e elenerek bu hedefe ulaşamadı. 

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLCULUĞU

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolculuğu, ilk katılımını gerçekleştirdiği 1996-1997 sezonundan bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizdi. İlk kez Rapid Wien, Juventus ve Manchester United ile grup aşamasında mücadele eden sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda en büyük başarısını elde ederek çeyrek finale yükseldi.

Arthur Zico yönetiminde Inter, CSKA Moskova ve PSV’yi geçerek grup ikincisi olan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla’yı penaltılarla elemişti. Ardından çeyrek finalde Chelsea’ye 2-3’lük toplam skorla elenerek yarı finalin kapısından dönmüştü.

Fenerbahçe, toplamda Şampiyonlar Ligi’nde 40 maça çıktı, 54 galibiyet, 49 beraberlik ve 121 yenilgi aldı.

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? - 2. Resim

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMESİ İÇİN NE GEREKİYOR?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne dönmesi için play-off turunu geçmesi gerekiyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

