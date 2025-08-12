Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı ne zaman, rakibi kim oldu?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile kritik bir mücadele verdi. Fenerbahçe Feyenoord maçı 5-2 sona ererken sarı-lacivertli taraftarlar, play-off maçlarının tarihlerini ve UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rakibini merak ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda heyecan dorukta; Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord’u Chobani Stadyumu’nda ağırlarken, gözler play-off turuna çevrildi. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 5-2'lik skorla turu geçmeyi garantiledi. Peki, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı ne zaman, rakibi kim oldu? 

FENERBAHÇE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları, 4 Ağustos 2025’te İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kuralar sonrası belirlenen takvime göre 19-20 Ağustos 2025’te ilk maçlarla başlayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 26-27 Ağustos 2025’te oynanacak.

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısındaki galibiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseleceği kesinleşti. Maçlar 19-20 Ağustos ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 

FENERBAHÇE PLAY-OFF TURU RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe’ninFeyenoord’u elemesi durumunda play-off turundaki rakibi bu akşam oynanacak Benfica-Nice eşleşmesinin galibi olacak. Rakibi netleşince haberimiz güncellenecektir.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALIRSA NE OLACAK?

Fenerbahçe, play-off turunu geçerse 28 Ağustos 2025’te çekilecek lig aşaması kuralarıyla 16-18 Eylül 2025’te başlayacak Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılacak. Ligde ilk 8’e girerse son 16 turuna doğrudan yükselecek.

 

