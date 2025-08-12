Fenerbahçe turu geçti mi, golleri kim attı? Maç sonucu belli oldu

Sarı-lacivertliler, Hollanda’da 2-1 kaybettikleri ilk maçın rövanşında Feyenoord’u Chobani Stadyumu’nda konuk ederek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselme mücadelesi verdi. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Maç sonucu

FENERBAHÇE TURU GEÇTİ Mİ?

Fenerbahçe-Feyenoord maçının ilk yarısı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00’de başlayan karşılaşmada 5-2’lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe turu geçerekUEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off aşamasına yükseldi.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İkinci yarıda ise 55. dakikada Fred ceza sahasından attığı golle skoru 3-1 yaptı. 83. dakikada Youssef En-Nesyri maçta farkı 3'e çıkararak skoru 4-1 yaptı. Ardından 89. dakikada Hollanda ekibi Tsuyoshi Watanabe'nin golü ile skoru 4-2'ye getirdi.

Anderson Talisca'nın 90+5'te attığı golle maçta fark 3'e yükseldi ve maç 5-2 sona erdi. Sarı-lacivertli takım turu geçti.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

İlk yarıda Fenerbahçe’nin golleri Archie Brown (44. dakika) ve Jhon Duran (45+2. dakika) tarafından kaydedildi. Feyenoord’un golü ise Tsuyoshi Watanabe’den (41. dakika) geldi. İkinci yarıda ise Fenerbahçe'nin üçüncü golü Fred'den (55.dakika) geldi. Dördüncü golü Youssef En-Nesyri (83. dakikada) attı. Feyenoord'un 2.golünü 89. dakikada Tsuyoshi Watanabe attı. Maçın 5. ve son golünü ise Anderson Talisca 90+5'te attı.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇ SKORU

Fenerbahçe-Feyenoord maçı 5-2 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.