Fenerbahçe turu geçti mi, golleri kim attı? Maç sonucu belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord’u Kadıköy’de ağırlarke turu geçmek için atacağı gol sayısı gündemde. Maçın skoru ve golleri, milyonlarca futbolsever tarafından anbean takip edildi. Maç 90+7 dakika sonunda sona erdi ve Fenerbahçe'nin turu geçtiği kesinleşti. Futbolseverler, 'Fenerbahçe Feyenoord maçı golleri kim attı, maç kaç kaç bitti' merak ediyor. İşte, Fenerbahçe Feyenoord maç sonucu...
Sarı-lacivertliler, Hollanda’da 2-1 kaybettikleri ilk maçın rövanşında Feyenoord’u Chobani Stadyumu’nda konuk ederek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselme mücadelesi verdi. Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Maç sonucu
FENERBAHÇE TURU GEÇTİ Mİ?
Fenerbahçe-Feyenoord maçının ilk yarısı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00’de başlayan karşılaşmada 5-2’lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe turu geçerekUEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off aşamasına yükseldi.
FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Maç henüz sona ermedi, ikinci yarı oynanıyor. Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarıda Feyenoord, 41. dakikada Tsuyoshi Watanabe’nin serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti ancak Fenerbahçe 44. dakikada Archie Brown ve 45+2’de Jhon Duran’ın golleriyle geri dönüş yaptı.
İkinci yarıda ise 55. dakikada Fred ceza sahasından attığı golle skoru 3-1 yaptı. 83. dakikada Youssef En-Nesyri maçta farkı 3'e çıkararak skoru 4-1 yaptı. Ardından 89. dakikada Hollanda ekibi Tsuyoshi Watanabe'nin golü ile skoru 4-2'ye getirdi.
Anderson Talisca'nın 90+5'te attığı golle maçta fark 3'e yükseldi ve maç 5-2 sona erdi. Sarı-lacivertli takım turu geçti.
FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
İlk yarıda Fenerbahçe’nin golleri Archie Brown (44. dakika) ve Jhon Duran (45+2. dakika) tarafından kaydedildi. Feyenoord’un golü ise Tsuyoshi Watanabe’den (41. dakika) geldi. İkinci yarıda ise Fenerbahçe'nin üçüncü golü Fred'den (55.dakika) geldi. Dördüncü golü Youssef En-Nesyri (83. dakikada) attı. Feyenoord'un 2.golünü 89. dakikada Tsuyoshi Watanabe attı. Maçın 5. ve son golünü ise Anderson Talisca 90+5'te attı.
FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇ SKORU
Fenerbahçe-Feyenoord maçı 5-2 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.