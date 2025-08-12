Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin rakibi kim oluyor? Benfica-Nice maçının skoru ne?

Fenerbahçe'nin rakibi kim oluyor? Benfica-Nice maçının skoru ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin rakibi kim oluyor? Benfica-Nice maçının skoru ne?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Feyenoord'u muhteşem bir futbolla 5-2 yenen Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off'undaki rakibi belli oluyor. Benfica-Nice karşılaşmasında ilk goller geldi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2'lik skorla eleyerek bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off'undaki rakibi şu anda oynanan Benfica-Nice maçının sonucuna göre belli olacak.

BENFİCA-NİCE MAÇI KAÇ KAÇ?

Benfica ilk karşılaşmada deplasmanda Nice'i 2-1 yenmişti. Portekiz'de oynanan karşılaşma Benfica'nın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Golleri 18'inci dakikada Aursnes ile 27'inci dakikada Schjelderup'tan geldi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Bu sonuca göre Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oluyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aslan imkansızın peşinde! Galatasaray son transfer bombasını patlatıyorAlmanya'dan savaş hazırlığı! O sisteme göz diktiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi - SporSüper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildiGaziantep - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! Penaltı ve kırmızı kart anı! - SporPenaltı ve kırmızı kart anı!Aslan imkansızın peşinde! Galatasaray son transfer bombasını patlatıyor - SporAslan imkansızın peşinde! Pavard için görüşme başladıFenerbahçe'den anlamlı 'deprem ve yangın felaketi' mesajı: Geçmiş olsun Türkiye yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktılar - SporFenerbahçe'den ısınmada anlamlı mesaj: Felaketler unutulmadıLaLiga'da yeni tartışma! Lig maçı ülke dışında oynanır mı? - SporLig maçı ülke dışında oynanır mı?Fenerbahçe 5 golle turladı! Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a farklı tarife - SporFenerbahçe Kadıköy'de 5 golle turladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...