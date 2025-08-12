Fenerbahçe'nin rakibi kim oluyor? Benfica-Nice maçının skoru ne?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2'lik skorla eleyerek bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off'undaki rakibi şu anda oynanan Benfica-Nice maçının sonucuna göre belli olacak.

BENFİCA-NİCE MAÇI KAÇ KAÇ?

Benfica ilk karşılaşmada deplasmanda Nice'i 2-1 yenmişti. Portekiz'de oynanan karşılaşma Benfica'nın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Golleri 18'inci dakikada Aursnes ile 27'inci dakikada Schjelderup'tan geldi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Bu sonuca göre Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oluyor.