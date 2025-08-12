Fenerbahçe'nin rakibi kim oluyor? Benfica-Nice maçının skoru ne?
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Feyenoord'u muhteşem bir futbolla 5-2 yenen Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off'undaki rakibi belli oluyor. Benfica-Nice karşılaşmasında ilk goller geldi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2'lik skorla eleyerek bir üst tura yükseldi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off'undaki rakibi şu anda oynanan Benfica-Nice maçının sonucuna göre belli olacak.
BENFİCA-NİCE MAÇI KAÇ KAÇ?
Benfica ilk karşılaşmada deplasmanda Nice'i 2-1 yenmişti. Portekiz'de oynanan karşılaşma Benfica'nın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Golleri 18'inci dakikada Aursnes ile 27'inci dakikada Schjelderup'tan geldi.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?
Bu sonuca göre Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oluyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak