Sanatçı Ayşen Gruda hayatı ve biyografisi

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Ayşen Gruda gülümsemesiyle ve başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin kalbinde taht kurmuş bir isimdir. Ayşen Gruda'nın hayatı ve Ayşen Gruda kimdir? gibi merak edilen detaylar haberimizde...

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

İstanbul'un Yeşilköy semtinde 22 Ağustos 1945'te dünyaya gelen Ayşen Gruda Türk sinemasının ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden biri olarak hatırlanacak. Domates Güzeli lakabıyla anılan Gruda hem komedi filmlerindeki rolleriyle hem de tiyatro sahnelerindeki başarısıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

İlk oyunculuk deneyimlerini Erman Ailesi'nin evinde Ermeni komşularının taklidini yaparken keşfedilen Gruda daha sonrasında profesyonel tiyatro hayatına atıldı. İlk kez 1962 yılında "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolüyle sahneye çıkan Ayşen Gruda 1977'de canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı ve sevildi.

AYŞEN GRUDA'NIN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerinde televizyon programları tiyatro oyunları ve sinema filmleriyle adını duyuran Ayşen Gruda özellikle Ertem Eğilmez filmlerinin vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. "Tosun Paşa", "Hababam Sınıfı", "Süt Kardeşler" gibi Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarında başarılı performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran Gruda sinema ve tiyatro dünyasında iz bıraktı.

Özel hayatında da dikkat çeken bir isim olan Ayşen Gruda tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlenmiş ve Elvan adında bir kızları olmuştu. Ancak evlilikleri uzun sürmedi ve boşandılar.

AYŞEN GRUDA ÖLDÜ MÜ?

2018 yılında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Ayşen Gruda, bir süre tedavi gördü. Ancak ne yazık ki 23 Ocak 2019'da hayatını kaybetti. Türk sinemasının kaybettiği değerli bir isim olan Ayşen Gruda oyunculuk yeteneği ve sıcacık gülümsemesiyle hep hatırlanacak sanatçılardandır.