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Sandık görevlisi ücreti en geç Nisan ayının sonuna kadar yatacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart seçimlerinde görev alan sandık görevlisinin ücretinin yatırılacağı tarih ve miktarın detayları haberimizde yer alıyor.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandık görevlisi, sandık başkanları ve bina sorumlularına verilecek ücretler belli oldu. 

Sandık kurulu başkanları 2.947 TL, sandık görevlileri 2.088 TL ve bina sorumluları 2.936 TL alacak. Parti görevlilerine ise 1.044 TL verilecek. 

Sandık görevlisi ücretlerinin ise  YSK resmi bir açıklama yapmadı ancak en geç Nisan ayının sonuna kadar yatması bekleniyor. Ücretler kamu bankaları aracılığıyla yatırılacak. 

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gitti. 

81 il, 973 ilçe ve 390 belde de düzenlenen seçimlere katılım oranı yüzde 78.53 olarak açıklandı. 

30 büyükşehir belediyesinin; 14'ünü CHP, 12'sini AK Parti, 3'ünü DEM Parti, 1'ini YRP kazandı. 

İl belediye başkanlığını ise CHP 21, AK Parti 12, MHP 8, Dem Parti 7, YRP 1 belediye başkanlığı kazandı. 

Yasal itiraz sürecinin bugün itibarıyla başlamasıyla kesinleşmiş seçim sonuçları YSK tarafından 13 Nisan tarihinde açıklanacak. 

CHP, Türkiye genelinde yüzde 37.74 oyla seçimi birinci tamamlayan parti oldu.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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