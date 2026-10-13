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Sarıyer-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig

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Sarıyer-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig
Başlık ResmiSarıyer-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta

Trendyol 1. Lig’de SMS Grup Sarıyerspor ile Bodrum FK, 10. hafta karşılaşması için geri sayım başladı. İstanbul’da oynanacak müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini, yayıncı kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Sarıyer-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı Sarıyer-Bodrum FK maçı bugün ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi ise ''Sarıyer-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' merak ediliyor. İşte, Sarıyer-Bodrum FK şifresiz canlı yayın bilgileri...

Sarıyer-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig
Başlık ResmiSarıyer-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig

SARIYER-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında oynanacak SMS Grup Sarıyerspor-Bodrum FK karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak. İstanbul’daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek mücadelede ilk düdük saat 17.00’de çalacak.

Sarıyer-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig
Başlık ResmiSarıyer-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig

SARIYER-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer-Bodrum FK maçı TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Sarıyer-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig
Başlık ResmiSarıyer-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig

SARIYER-BODRUM FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sarıyer-Bodrum FK maçını Yücel Büyük yönetecek. Büyük’ün yardımcılıklarını Azad İlhan ve Kerem Kalkan üstlenecek. Burak Kamalak ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Müsabakada video yardımcı hakem (VAR) görevini Melis Özçiğdem yürütürken Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR olarak hakem ekibinde yer alacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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