İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ortaya çıkan dişi aslan, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ederken hayvanın bulunması için çalışmalar başlatılmıştı. Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıyan aslanın ardından ekipler ormanlık alanlar ve çevredeki yerleşim bölgelerinde arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Sosyal medyada aslanın Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'ya ait olduğu yönünde iddialar ortaya atılırken, milli futbolcudan konuya ilişkin açıklama geldi. Şimdi ise gözler ''Sarıyer’de kaybolan aslan bulundu mu, sahibi kim?'' sorularına çevrildi.

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Arama çalışmalarının ilk aşamasında Uskumruköy Mahallesi çevresindeki ormanlık alan ve villaların bulunduğu bölgeler incelendi. Gece boyunca devam eden çalışmalar sabah saatlerinde daha geniş bir alana yayıldı. Jandarma, belediye ekipleri ve ilgili kurumlar koordineli şekilde hareket ederken, hayvanın izinin sürülmesi için dronlardan da yararlanıldı. Peki, Sarıyer’de kaybolan aslan bulundu mu, sahibi kim?

Sarıyer’de kaybolan aslan bulundu mu, sahibi kim? Abdülkerim Bardakcıdan açıklama geldi

SARIYER’DE KAYBOLAN ASLAN BULUNDU MU?

İstanbul Sarıyer'de kaybolduğu bildirilen dişi aslanın bulunması için yürütülen çalışmalar henüz sonuç vermedi. 23 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla hayvanın yakalandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin arama faaliyetlerini farklı noktalarda sürdürdüğü bildirildi. Aslanın sağ olarak yakalanması hedeflenirken bölgede yaşayan vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Sarıyer’de kaybolan aslan bulundu mu, sahibi kim? Abdülkerim Bardakcıdan açıklama geldi

SARIYER’DE KAYBOLAN ASLANIN SAHİBİ KİM?

Sarıyer'de kaybolan aslanın kime ait olduğu henüz belirlenemedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili resen soruşturma başlatırken hayvanın sahibinin kim olduğu, nereden getirildiği ve hangi koşullarda beslendiği araştırılıyor.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da hayvanın sahibine ilişkin henüz bir tespit yapılmadığını belirtti. Güvenlik kamerası görüntülerinde aslanın tavukların bulunduğu alanın yanından geçmesine rağmen hayvanlara zarar vermediğinin görüldüğü aktarıldı.

Sarıyer’de kaybolan aslan bulundu mu, sahibi kim? Abdülkerim Bardakcıdan açıklama geldi

KAYBOLAN ASLAN ABDÜLKERİM BARCAKCI'NIN MI?

Kaybolan aslanla ilgili sosyal medyada en çok konuşulan iddialardan biri, hayvanın Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'ya ait olduğu yönünde oldu. Futbolcunun bölgede görüntülendiği ileri sürülürken, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler de iddiaların daha fazla yayılmasına neden oldu.

Bardakcı'nın daha önce sosyal medya hesabından iki yavru aslanı sevdiği görüntüleri paylaşması da kullanıcıların dikkatini çekti. Bu paylaşımlar nedeniyle futbolcunun kayıp aslanla bağlantısı olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

Sarıyer’de kaybolan aslan bulundu mu, sahibi kim? Abdülkerim Bardakcıdan açıklama geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile oynanacak karşılaşma öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında GS TV'ye konuşan milli futbolcu, sosyal medyada yayılan iddialara cevap verdi.

Bardakcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu an. Benim evde beslediğim bir tane aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.





Sarıyer’de kaybolan aslan bulundu mu, sahibi kim? Abdülkerim Bardakcıdan açıklama geldi

ASLAN EN SON NEREDE GÖRÜLDÜ?

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre dişi aslan, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerin incelenmesinin ardından hayvanın aslan olduğu değerlendirildi ve ilgili birimlere ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Mahalle çevresinde yaşayan vatandaşlar muhtemel tehlikelere karşı uyarılırken, aslanın görüldüğü değerlendirilen alanın çevresinde giriş ve çıkışlar kontrollü hale getirildi. Hayvanın gece boyunca hangi yönde ilerlediğinin kesin olarak belirlenememesi nedeniyle arama sahası genişletildi.

Sarıyer’de kaybolan aslan bulundu mu, sahibi kim? Abdülkerim Bardakcıdan açıklama geldi





Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, arama çalışmalarının yürütüldüğü yaklaşık 50 dönümlük ormanlık alanda termal dronlarla inceleme yapıldığını ancak taramada herhangi bir ısı izine rastlanmadığını açıkladı. Bunun üzerine ekiplerin farklı bölgelerde arama yapmaya yöneldiği belirtildi.

Çalışmaların Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Demirciköy hattındaki 5 ayrı noktada yoğunlaştırıldığı bildirildi. Aslanın bulunduğu yerin belirlenebilmesi için havadan tarama faaliyetleri devam ederken, hayvanın gece boyunca izlediği güzergahın henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

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