Sarkom nedir, yumuşak doku kanseri neden olur? Sarkom hastalığı belirtileri

Tıp dünyasında "sarkom" olarak bilinen yumuşak doku kanseri, vücudun destek ve bağ dokularını hedef alan nadir fakat ciddi bir kanser türüdür. Sarkom hastalığı belirtileri neler, Sarkom nedir, yumuşak doku kanseri neden olur sorularının cevaplarına dair detaylar uzmanlar tarafından açıklandı.

Kaslar, yağ dokuları, sinirler, kan damarları ve tendonlar gibi organları çevreleyen yumuşak dokularda gelişen bu habis tümörler; genellikle sinsice ilerler, uzun süre belirti vermeyebilir ve tanı koymak çoğu zaman ileri aşamaları bulur. Sarkomlar hem çocuklarda hem gençlerde hem de ileri yaşta görülebilir.

SARKOM NEDİR?

Sarkom vücudun yumuşak dokularında gelişen ve genellikle bağ dokularını etkileyen kötü huylu bir tümör türüdür. Kaslar, yağ dokuları, sinirler, damarlar, tendonlar ve bağ dokuları sarkomun gelişebileceği alanlardan sadece birkaçıdır.

Vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilen Sarkom (Yumuşak Doku Kanseri) çoğunlukla kol, bacak, karın ve göğüs gibi bölgelerde yoğunlaşır. Sarkomlar genellikle yavaş büyüyen ve başlangıçta belirti vermeyen tümörlerdir.

YUMUŞAK DOKU KANSERİ NEDEN OLUR?

Yumuşak doku kanserine neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte bazı risk faktörleri hastalığın gelişiminde rol oynar.

Genetik yatkınlık, bağışıklık sisteminin zayıflığı, geçmişte alınmış radyoterapi, bazı kimyasal maddelere uzun süre maruz kalmak, çocukluk çağı kanserleri ve kalıtsal sendromlar, yumuşak doku kanseri riskini artıran etkenler arasındadır.

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SARKOM HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sarkom hastalığında belirtiler, tümörün bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterir. En sık karşılaşılan belirti, vücutta ele gelen sert, ağrısız bir kitle oluşumudur. Kitle zamanla büyüyerek çevre dokulara baskı yapabilir ve ağrıya yol açabilir.

Kol ya da bacakta görülen sarkom hareket kısıtlılığı veya yürüyüş bozukluklarına neden olurken; karın içindeki bir tümör sindirim sistemi üzerinde baskı kurarak mide ağrısı, şişkinlik ve bağırsak problemleri doğurabilir.

Sarkomun ilerlemesi durumunda kilo kaybı, kansızlık, ateş, yorgunluk ve halsizlik gibi genel kanser belirtileri de ortaya çıkabilir.

SARKOM YUMUŞAK DOKU KANSERİ TEDAVİSİ NEDİR?

Yumuşak doku kanserinin tedavisinde izlenecek yol, hastalığın evresine, tümörün konumuna ve türüne göre değişkenlik gösterir. En yaygın tedavi yöntemi cerrahidir. Erken evrede tanı konulmuş sarkomlarda, tümörün çevresindeki sağlıklı doku ile birlikte çıkarılması hedeflenir.

Cerrahi müdahaleye ek olarak radyoterapi ve kemoterapi de tedavi sürecine dahil edilebilir. Radyoterapi genellikle ameliyat öncesinde tümörü küçültmek veya sonrasında nüks riskini azaltmak için uygulanır.