Seğmen Kardeşler halka arzının 1.1 milyon katılım halinde 38 lot vermesi bekleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2024 14:13 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 14:19 - Güncelleme:

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Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların gündeminde yer alan Seğmen Kardeşler hakkında ne zaman işlem görecek, kaç lot verir araştırılmaya başlandı. Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek olan hisse, SEGMN koduyla işlem görecek.