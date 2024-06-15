Seğmen Kardeşler halka arzının 1.1 milyon katılım halinde 38 lot vermesi bekleniyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların gündeminde yer alan Seğmen Kardeşler hakkında ne zaman işlem görecek, kaç lot verir araştırılmaya başlandı. Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek olan hisse, SEGMN koduyla işlem görecek.
SEGMN hisse koduna sahip olan hisse, 26-27-28 Haziran tarihlerde talep toplayacak. İşlemlerin ardından borsada satışa çıkacak olan Seğmen Kardeşler'in kaç lot dağıtacağı merak konusu olurken hangi bankalarda olduğu araştırıldı.
SEĞMEN KARDEŞLER HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?
Lot miktarı halka arz sonuçlarının ardından belli olurken olası miktar şöyle:
1.1 Milyon katılım 38 Lot
1.5 Milyon katılım 28 Lot
1.9 Milyon katılım 22 Lot
2.3 Milyon katılım 18 Lot
2.7 Milyon katılım 16 Lot
3.1 Milyon katılım 14 Lot
3.5 Milyon katılım 12 Lot
3.9 Milyon katılım 11 Lot
KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
26-27-28 Haziran tarihlerinde talep toplayacak olan hisse, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
HANGİ BANKALARDA VAR?
Satın almak isteyenler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınacakken eşit dağıtım gerçekleştirecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi