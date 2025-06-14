Semih Saygıner'in hayatı film oluyor! Semih Saygıner kimdir? Semih Saygıner'i kim oynayacak?

Ülkemizi birçok kez bilardo alanında şampiyonluk getiren Semih Saygıneri'in hayatı film oluyor. Bu nedenle dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner’in yaşı, şampiyonlukları merak konusu oldu.

Türk spor tarihinde önemli bir yer edinen Semih Saygıner’in hayat öyküsünü konu edinen “Usta” adlı yapım, dijital bir platformda izleyiciyle bir araya gelecek.

Semih Saygıner, "Türk Mızıkacısı" olarak da bilinen ve bilardo sporunun Türkiye'de tanınmasına büyük katkı sağlamıştır. Uluslararası başarıyla öne çıkan profesyonel bir bilardo oyuncusudur. Peki, Semih Saygıner kimdir? İşte Semih Saygıner'in başarıları...

SEMİH SAYGINER KİMDİR?

Semih Saygıner, 12 Kasım 1964'te yılında Adapazarı'nda doğdu. Babası terzi Faruk Bey, annesi ise Süreyya Hanımdır. 1978 yılında gerçekleşen bir trafik kazasında anne ve babasını kaybetti.

Anne ve babasının ölümünden sonra lise öğrenimini tamamlamadı. 16 yaşında ise bilardo oynamaya başladı.

SEMİH SAYGINER KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

17 yaşında arkadaşı Tezcan Şen'in ısrarı üzerine stanbul Şampiyonası'na katıldı ve birinci oldu. Bir süre ulusal sampiyonalarda Bora Karatay'ın arkasından Türkiye ikincisi oldu. İlk kez 1987'de Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

İstanbul'da bir bilardo salonu açarak yüzlerce kişiye bilardo dersi vermeye başladı. 1991 German Open ve 1991 İstanbul Efes Pilsen Grand Prix dokuzuncusu ve 1992 yılında Berlin’de, dünya şampiyonu Raymond Ceulemans'ı 3-0 yendi ve turnuvada dünya sekizincisi oldu.

Semih Saygıner, 1994 yılında bilardonun en önemli ligi olarak bilinen Hollanda Takımlar Ligi’ne transferini gerçekleşti. 1998’de Antalya, Kemer’de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası’nda (3 bant) finalde Hollanda’lı Cerwin Walentijn’i yenerek 1. oldu.

2003'te Mönchengladbach, Almanya’daki Dünya Bilardo Takım Şampiyonası’nda Tayfun Taşdemir’le birlikte finalde Yunan takımını yenerek şampiyon oldu. Saygıner, toplamda 25 defa Türkiye Grand Prix şampiyonu oldu. Ardından 3 bantta 14 kez Türkiye şampiyonu oldu. Karambolde 10 kez Türkiye şampiyonu olurken, Cadre 47/2’de ve tekbantta da birer kez Türkiye Şampiyonluğu başarısını yakaladı.

SEMİH SAYGINER'İ KİM OYNAYACAK?

Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner'in hayatını konu alan dizinin başrol oyuncusu belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Usta dizisinin başrol oyuncusu Ekin Koç oldu.

8 bölümlük dizinin senaryosunu Başar Başaran kaleme alırken dizinin yönetmenliğini ise Umur Turagay üstlenecek.