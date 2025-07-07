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Serçenin Gözyaşı oyuncuları kimler, konusu ne? Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Serçenin Gözyaşı oyuncuları kimler, konusu ne? Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor
Senaryo, Film, Dizi, Şiddet, Kadına Şiddet, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Senaryosunu Şengül Boybaş’ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Aysun Akyüz Mehdiabbas oturduğu Serçenin Gözyaşı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Birçok kişi Serçenin Gözyaşı oyuncuları kimler, konusu ne? gibi soruları sorgulatmaya başladı. İşte Serçenin Gözyaşı oyuncu kadrosu ve konusu...

Serçenin Gözyaşı filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerini Ezgi Şenler, Uğur Güneş ve Yeşim Salkım’ın paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Aysun Akyüz Mehdiabbas oturuyor.

Film kocasından şiddet gören bir kadının yaşadıklarını anlatırken izleyiciler duygu seline kapılıyor. Serçenin Gözyaşı oyuncuları kimler, konusu ne?

Serçenin Gözyaşı oyuncuları kimler, konusu ne? Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor - 1. Resim

SERÇENİN GÖZYAŞI OYUNCULARI KİMLER?

  1. Ezgi Şenler (Nilüfer),
  2. Uğur Güneş (Gazi),
  3. Yeşim Salkım (Ayten),
  4. Soydan Soydaş (Geco),
  5. Tamer Karadağlı (Hakim)
  6. , Özlem Gürses (Sunucu),
  7. Arzu Cabar (Sultan),
  8. Sedef Şahin (Emine),
  9. Evren Erler (Şevki),
  10. Kubilay Penbeklioğlu (Muhtar Hilmi),
  11. Bilge Şen Ündüz (Fatma Ana),
  12. Yağızkan Dikmen (Hakan),
  13. Ahmet Sarsılmaz (Sabahattin),
  14. Özgür Çağlayan İncesu (Deli Selim),
  15. Burcu Yüce (Hatice),
  16. Nilay Çömlekçi (Meryem),
  17. Gülsüm Sayar (Vildan),
  18. İbrahim Çavdar (Osman),
  19. Gökberk Bayındır (Kadir),
  20. Fatih Altınışık (Ekrem),
  21. Yağmur Ceren Bulman (Gülsüm),
  22. Burcu Baki (Ayşe),
  23. Sefa Demir (Halil),
  24. Mehmet Güler (Hamdi),
  25. Ergin Deveci (Hüso),
  26. Sefa Şenel (İso),
  27. Erberk Sezer (Ali),
  28. Erol Sertel (Mesut),
  29. Şükrü Çetin (Burhan),
  30. Muharrem Fındıcak (Yakup),
  31. İsa-Musa Kadan (Galip/Talip) ikiz kardeşler,
  32. Neslihan Rayman (Tavukçu Hayriye)

Serçenin Gözyaşı oyuncuları kimler, konusu ne? Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor - 2. Resim

SERÇENİN GÖZYAŞI KONUSU NE?

Filmin ana karakteri olan Emine, kocası Mesut tarafından şiddet gören, cinsel saldırıya maruz kalan bir kadındır.

Bir gün kocasından şiddete uğrar ve  kaçarken yakalanır. İkli arasında gerçekleşen öücadele sırasında kocasının silahı ateşlenir. Mesut, ölmese de sağlık durumu oldukça kritiktir.

Ünlü avukat Ayten Çetiner, Emine'nin davasını alır. Ayten, annesi Nilüfer tarafından kurulan ‘Ses Sizsiniz Derneği'ni uluslararası platforma taşıyarak büyük başarılara imza atan biridir.

Serçenin Gözyaşı oyuncuları kimler, konusu ne? Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor - 3. Resim

SERÇENİN GÖZYAŞI GERÇEK HİKAYE Mİ?

Yapımcılığını Çağla Başak Çobanoğlu'nun üstlendiği film, gerçek hayattan alınan hikayesini gazeteci Ali Eyüboğlu kaleme aldı.

Ali Eyüboğlu tarafından 50 yıl önce yaşanmış bir olaydan esinlenerek kaleme alınmış film televizyon ekranlarına gelerek izleyicisini ekrana kilitleyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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