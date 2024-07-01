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Sertab Erener, sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sertab Erener, sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eurovision'da ülkemizi temsil eden ve birinci olan sanatçı Sertab Erener, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileri ile paylaşırken hasta mı, neyi var araştırıldı. Konserlerinin bazılarını başka tarihe ertelerken bazılarını da iptal ederken sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Sertab Erener, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ile mücadele ettiğini belirterek bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Sevenlerini endişelendiren paylaşımın ardından hastalığı nedir merak edildi.

SERTAB ERENER SAĞLIK DURUMU NASIL, NEYİ VAR?

Sanatçı Erener, İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasının ardından bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiğini Instagram hesabından yaptığı bir hikaye paylaşımı ile takipçilerine duyurdu.

Endişelendiren paylaşımın ardından konserlerinin bazılarını iptal etmek zorunda kalmasının sebebini de açıkladı. Erener'in paylaşımında yer alan ifadeler şöyle oldu:

“İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Maalesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm.” sözlerine şöyle devam etti:

Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum. Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere. Sizleri özledim, hepinize sarılırım.”

Sertab Erener, sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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