Shazam'ın bu yeni özelliği çok sevilecek! En çok aranan şarkılar tek listede toplanıyor

Müzikseverleri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Apple’ın bünyesinde bulunan Shazam, kullanıcı deneyimini dönüştürecek yeni bir özellikle gündeme geldi. Yeni özellik sayesinde, dünya genelinde ya da belirli ülkelerde en çok merak edilen şarkılar artık güncel listeler halinde sunulacak.

Shazam'ın yeni özelliği sadece müzikseverlerin değil, aynı zamanda trendleri takip edenlerin de favorisi olacak gibi görünüyor. Shazam’ın kullanıcılarına sunduğu yeni fonksiyon, müziği keşfetme yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Kullanıcılar artık yalnızca bir şarkının adını öğrenmekle kalmayacak aynı zamanda o anın en popüler parçalarını da görebilecek. Üstelik listeler her 24 saatte bir güncellenerek dinleyicilere anlık müzik trendlerini takip etme imkanı da sunacak.

GÜNLÜK VİRAL ŞARKILAR ARTIK PARMAKLARINIZIN UCUNDA

Yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, son 24 saat içinde en fazla Shazam sorgusuna maruz kalan parçaların tek bir liste altında toplanması oldu.

Yani dünya genelinde ya da Türkiye gibi belirli bir ülkede hangi şarkıların “trend” olduğu artık kolayca takip edilebilecek. Bu da kullanıcıların hem global müzik sahnesine hem de yerel hitlere anında ulaşmasını sağlayacak.

Shazam ile bir şarkının adını öğrenmek artık sadece başlangıç olacak. Bu yeni listeleme özelliği, uygulamayı aktif kullananların yanı sıra yeni müzikler keşfetmek isteyenler için de adeta bir dijital rehber işlevi görecek. Dinleyiciler, başka ülkelerde popüler olan parçaları inceleyerek kendi müzik listelerine farklılık katabilecek.

İlgili Haber Shazam sosyal medyaya adım attı: Viral müzik avı başlıyor

HER ÜLKEYE ÖZEL 25 ŞARKILIK LİSTELER

Apple’ın hayata geçirdiği yeni işlev, yalnızca küresel trendlerle sınırlı değil. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeye özel olarak hazırlanan listeler de kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Her listede toplam 25 şarkı yer alacak. 25 şarkılık liste hem yerel hem de global sıralamalarda sabit olacak.

Kısacası örnek verecek olursak; Türkiye’de en çok aranan şarkı ile ABD ya da Almanya’daki popüler parçaları aynı platformda görmek mümkün hale gelecek.

İlgili Haber YouTube'dan yapay zeka için yeni adım! Platform yapay zeka ile müzik oluşturma araçlarını genişletiyor

ABONELİĞE GEREK YOK, UYGULAMA ZORUNLU DEĞİL

Belki de sistemin en sevilen yönü, herhangi bir abonelik gerektirmemesi. Kullanıcıların Shazam listelerine erişmesi için Shazam uygulamasını indirmesi bile zorunlu değil.

Apple Shazam listeleme özelliğini bir web bağlantısı üzerinden kullanılabilir hale getirdi. İlgilenenler platformun sunduğu sayfa üzerinden günlük listeleri görüntüleyebiliyor ve bölge tercihini değiştirerek farklı ülkelere ait listeleri de görebiliyor.

Yeni özellik sayesinde Shazam sadece “Bu şarkı neydi?” sorusuna cevap vermekle kalmıyor, aynı zamanda “Şu anda ne popüler?” sorusunun da cevabını net bir şekilde sunuyor.