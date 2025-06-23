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Şifresiz yayınlanacak! Seattle Sounders-PSG maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şifresiz yayınlanacak! Seattle Sounders-PSG maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?
PSG, TRT Spor, Canlı Yayın, Şifresiz Yayın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Seattle Sounders-PSG maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde. Bu akşam başlayacak olan karşılaşma ise şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Kuzey Amerika temsilcisi Seattle Sounders Avrupa futbolunun dev kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ile karşı karşıya gelecek. Rose Bowl Stadyumu'nda oynanacak heyecanlı mücadele, grupta dengeleri tamamen değiştirecek. Taraftarlar Seattle Sounders-PSG maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorularına cevap aramaya şimdiden başladı.

Şifresiz yayınlanacak! Seattle Sounders-PSG maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

SEATTLE SOUNDERS - PSG MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Seattle Sounders-PSG maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Büyük bir merakla beklenen karşılaşma aynı zamanda TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden de canlı izlenebilecek.

Şifresiz yayınlanacak! Seattle Sounders-PSG maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? - 2. Resim

SEATTLE SOUNDERS - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Seattle Sounders ve PSG arasında oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası karşılaşması 23 Haziran Pazartesi akşamı saat 22.00’de başlayacak. Müsabaka canlı ve şifresiz olarak ekranlara taşınacak. 

Şifresiz yayınlanacak! Seattle Sounders-PSG maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? - 3. Resim

SEATTLE SOUNDERS - PSG MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Seattle Sounders: Stefan Frei, Alex Roldán, Jackson Ragen Bell, Kim Hyeon-woo, Nouhou Tolo, Cristian Roldán, Obed Vargas, Pedro De la Vega, Albert Rusnák, Ryan Kent, Jesús Ferreira

Paris Saint-Germain (PSG): Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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