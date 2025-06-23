Şifresiz yayınlanacak! Seattle Sounders-PSG maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Haziran 2025 14:29 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 14:29 - Güncelleme:

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Seattle Sounders-PSG maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde. Bu akşam başlayacak olan karşılaşma ise şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Kuzey Amerika temsilcisi Seattle Sounders Avrupa futbolunun dev kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ile karşı karşıya gelecek. Rose Bowl Stadyumu'nda oynanacak heyecanlı mücadele, grupta dengeleri tamamen değiştirecek. Taraftarlar Seattle Sounders-PSG maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorularına cevap aramaya şimdiden başladı. SEATTLE SOUNDERS - PSG MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA? Seattle Sounders-PSG maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Büyük bir merakla beklenen karşılaşma aynı zamanda TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden de canlı izlenebilecek. İlgili Haber Pachuca hangi ülkenin takımı? Real Madrid - Pachuca maçı bu akşam şifresiz canlı yayınlanacak! SEATTLE SOUNDERS - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Seattle Sounders ve PSG arasında oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası karşılaşması 23 Haziran Pazartesi akşamı saat 22.00’de başlayacak. Müsabaka canlı ve şifresiz olarak ekranlara taşınacak. İlgili Haber Potada milli heyecan: Türkiye-İtalya basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? SEATTLE SOUNDERS - PSG MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU Seattle Sounders: Stefan Frei, Alex Roldán, Jackson Ragen Bell, Kim Hyeon-woo, Nouhou Tolo, Cristian Roldán, Obed Vargas, Pedro De la Vega, Albert Rusnák, Ryan Kent, Jesús Ferreira Paris Saint-Germain (PSG): Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia İlgili Haber Atletico Madrid-Botafogo maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan