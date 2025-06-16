Simge Aköz kimdir? Simge Aköz kaç yaşında, hangi takımda oynadı?

2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanamasına kısa bir süre kala A Milli takımımızdaki oyuncularımızdan Simge Aköz dikkatleri üzerine çekti. Aköz, kulüp başta olmak üzere milli takım düzeyinde başarısıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'de voleybolun önemli isimlerinden biri olan Simge Aköz'ün voleybol kariyeri ve kaç yaşında olduğu merak konusu haline geldi.

Deneyimli libero Aköz, kısa sürede dikkat çeken performansıyla üst liglerde forma giyme şansı elde etti. Peki, Simge Aköz kimdir? Simge Aköz kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte tüm ayrıntılar...

SİMGE AKÖZ KAÇ YAŞINDA?

Simge Aköz, 23 Nisan 1991 doğumlu ve Samsun, Türkiye doğumlu profesyonel bir voleybolcudur. 1,68 metre boyunda olan Aköz, libero pozisyonunda görev yapmaktadır.

Türkiye'nin en başarılı voleybolcularından biri olan Simge Aköz, şu anda Eczacıbaşı Dynavit forması giymektedir ve aynı zamanda Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın liberosu olarak milli takımda büyük başarılara imza atmaktadır.

SİMGE AKÖZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Voleybola henüz 7 yaşında başlayan Simge Aköz, genç yaşta profesyonel kariyer elde etti. 2016 yılından itibaren Eczacıbaşı Dynavit forması giydi ve halen bu kulüptedir.

Simge Aköz'ün oynadığı takımlar şunlardırİ

İstanbul Artvin Spor Kulübü UPS Yeşilyurt (2010-2014) Çanakkale Belediyespor (2014-2015) Halkbank (2015-2016) Eczacıbaşı Dynavit (2016-günümüz)

SİMGE AKÖZ'ÜN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü 2018 Milletler Ligi İkinciliği 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Beşinciliği 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü 2023 FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğu 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

SİMGE AKÖZ'ÜN ÖDÜLLERİ VE KİŞİSEL BAŞARILARI: