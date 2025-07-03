Sinan Akçıl ve Ece Erken'in paylaştığı fotoğraf sonrası Sinan Akçıl Buru Kıratlı evlenme, boşanma ve tekrar evlenmeleriyle gündeme gelmişti. Çiftin özel hayatları merak konusu.

Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ne zaman evlendi, kaç kez boşandı konuları gündeme geliyor. Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın paylaştıkları fotoğraf ve son dönemlerde magazin gündeminden düşmeyen olaylar nedeniyle Akçıl ve Kıratlı'nın geçmişi yeniden gündem oldu.

SİNAN AKÇIL BURCU KIRATLI NE ZAMAN EVLENDİ?

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti ilk evliliklerini 1 Ocak 2019 tarihinde Amsterdam'da gerçekleştirdi.

Ancak çiftin evlilikleri sadece 9 ay sürdü. Boşanan Akçıl Kıratlı çiftinin ayrılık nedeni ise kıskançlık olarak gösterilmişti.

İlk boşanmalarının ardından sadece 20 gün ayrı kalan çift tekrar bir araya gelerek Şubat 2021'de ikinci kez evlendi.

İkinci evlilikleri de 15 ay süren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, 2022 mayıs ayında üç dakika süren duruşma ile kesin olarak ayrıldı.

SİNAN AKÇIL BURCU KIRATLI KAÇ KEZ BOŞANDI?

2019 yılında evlenen çift 9 ay sonra ilk kez boşandı. Ardından 2021 yılında evlenen Akçıl-Kıratlı çiftli 2022'de mayıs ayında ikinci kez boşandı.

BURCU KIRATLI ŞU AN EVLİ Mİ?

Burcu Kıratlı 2022'de Sinan Akçıl'dan boşandıktan sonra evlenmedi. Şu anda bekar olduğu bilinen Kıratlı özel hayatındaki gelişmeleri gözlerden uzak tutuyor.