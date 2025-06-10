Sırbistan - Andorra maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2025 15:58 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 15:58 - Güncelleme:

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm hızıyla devam ederken, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olan Sırbistan - Andorra maçı için geri sayım başladı. K Grubu’nda mücadele eden iki ekip puan hanesine 3 puan yazdırarak finallere bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Sırbistan - Andorra maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman başlayacak sorgulanıyor.

SIRBİSTAN - ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında futbolseverlerin merakla beklediği Sırbistan - Andorra karşılaşması Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Heyecanla beklenen Sırbistan - Andorra maçını izlemek isteyen futbol tutkunları Exxen platformuna abone olarak maçı naklen takip edebilecekler. Karşılaşmada K Grubu'nda yer alan Sırbistan - Andorra Dünya Kupası hedefine bir adım daha yaklaşacak. İlgili Haber Türkiye - Meksika maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Milli maç heyecanı bu gece başlayacak SIRBİSTAN - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Sırbistan ile Andorra arasındaki heyecan dolu eleme maçı 10 Haziran Salı günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Sırbistan - Andorra maçı grup aşamasındaki puan tablosunu doğrudan etkileyecek. Bu akşamki Avrupa Elemeleri Sırbistan - Andorra maçı her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Sırbistan - Andorra maçının başlama saati yaklaşırken, futbolseverler Exxen ekranları başında yerlerini alacak. Mücadeleyi Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev yönetecek. İlgili Haber Hollanda - Malta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı SIRBİSTAN - ANDORRA MUHTEMEL İLK 11 Sırbistan: Petrovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Gudelj, Maksimovic, Terzic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic Andorra: Alvarez; Borra, Llovera, Vales, C. Garcia, San Nicolas; Rodrigo, Guillen, Babot, Cervos; Fernandez İlgili Haber Finlandiya - Polonya maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçları

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan