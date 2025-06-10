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Sırbistan - Andorra maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sırbistan - Andorra maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm hızıyla devam ederken, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olan Sırbistan - Andorra maçı için geri sayım başladı. K Grubu’nda mücadele eden iki ekip puan hanesine 3 puan yazdırarak finallere bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Sırbistan - Andorra maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman başlayacak sorgulanıyor.

SIRBİSTAN - ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında futbolseverlerin merakla beklediği Sırbistan - Andorra karşılaşması Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Heyecanla beklenen Sırbistan - Andorra maçını izlemek isteyen futbol tutkunları Exxen platformuna abone olarak maçı naklen takip edebilecekler. Karşılaşmada K Grubu'nda yer alan Sırbistan - Andorra Dünya Kupası hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Sırbistan - Andorra maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri - 1. Resim

SIRBİSTAN - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sırbistan ile Andorra arasındaki heyecan dolu eleme maçı 10 Haziran Salı günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Sırbistan - Andorra maçı grup aşamasındaki puan tablosunu doğrudan etkileyecek. Bu akşamki Avrupa Elemeleri Sırbistan - Andorra maçı her iki takım için de büyük bir önem taşıyor.

Sırbistan - Andorra maçının başlama saati yaklaşırken, futbolseverler Exxen ekranları başında yerlerini alacak. Mücadeleyi Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev yönetecek.

Sırbistan - Andorra maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri - 2. Resim

SIRBİSTAN - ANDORRA MUHTEMEL İLK 11

Sırbistan: Petrovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Gudelj, Maksimovic, Terzic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic

Andorra: Alvarez; Borra, Llovera, Vales, C. Garcia, San Nicolas; Rodrigo, Guillen, Babot, Cervos; Fernandez

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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