Sırbistan - Andorra maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı yayın bilgileri
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm hızıyla devam ederken, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olan Sırbistan - Andorra maçı için geri sayım başladı. K Grubu’nda mücadele eden iki ekip puan hanesine 3 puan yazdırarak finallere bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Sırbistan - Andorra maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman başlayacak sorgulanıyor.
SIRBİSTAN - ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında futbolseverlerin merakla beklediği Sırbistan - Andorra karşılaşması Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Heyecanla beklenen Sırbistan - Andorra maçını izlemek isteyen futbol tutkunları Exxen platformuna abone olarak maçı naklen takip edebilecekler. Karşılaşmada K Grubu'nda yer alan Sırbistan - Andorra Dünya Kupası hedefine bir adım daha yaklaşacak.
SIRBİSTAN - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sırbistan ile Andorra arasındaki heyecan dolu eleme maçı 10 Haziran Salı günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Sırbistan - Andorra maçı grup aşamasındaki puan tablosunu doğrudan etkileyecek. Bu akşamki Avrupa Elemeleri Sırbistan - Andorra maçı her iki takım için de büyük bir önem taşıyor.
Sırbistan - Andorra maçının başlama saati yaklaşırken, futbolseverler Exxen ekranları başında yerlerini alacak. Mücadeleyi Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev yönetecek.
SIRBİSTAN - ANDORRA MUHTEMEL İLK 11
Sırbistan: Petrovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Gudelj, Maksimovic, Terzic; Samardzic; Vlahovic, Mitrovic
Andorra: Alvarez; Borra, Llovera, Vales, C. Garcia, San Nicolas; Rodrigo, Guillen, Babot, Cervos; Fernandez