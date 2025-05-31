Şişhane metrosu kapalı mı, Taksim metrosu çalışıyor mu? İstanbul Valiliği duyurdu!

Şişhane ve Taksim metro istasyonlarında geçici erişim kısıtlaması uygulanıyor. İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda alınan tedbirler ulaşımı doğrudan etkiledi. Gün içinde metro kullanmayı planlayan binlerce yolcu Şişhane metrosu kapalı mı, Taksim metrosu çalışıyor mu sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Taksim Meydanı'nın en işlek ulaşım noktalarından biri olan Taksim Metro İstasyonu, bugün saat 15.00 itibarıyla geçici süreyle kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, bu kararın güvenlik önlemleri kapsamında alındığı vurgulandı.

ŞİŞHANE METROSU KAPALI MI?

İstanbul'da 31 Mayıs Cumartesi günü toplu ulaşımı kullanan vatandaşları doğrudan etkileyen önemli bir karar alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Şişhane Metro İstasyonu'nun İstiklal Caddesi’ne açılan girişi güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan bu istasyon, gün içerisinde binlerce yolcunun kullandığı bir durak olurken alınan tedbirler doğrultusunda kısmen hizmet dışı bırakıldı.

Şişhane istasyonunun diğer çıkışları kullanılabilirken, İstiklal yönündeki geçişlerin kapalı kalacağı bildirildi. Metro İstanbul yetkilileri durumun ikinci bir duyuruya kadar süreceğini duyurdu.

TAKSİM METROSU ÇALIŞIYOR MU?

Taksim Metro İstasyonu bugün saat 15.00 itibarıyla geçici süreyle yolcu kullanımına kapatıldı. İstanbul Valiliği'nin talimatıyla alınan karar doğrultusunda, M2 hattında sefer yapan trenler Taksim istasyonunda durmaksızın yollarına devam edecek.

İstanbul'da hem metro hem de füniküler bağlantısıyla ulaşım sağlanan Şişhane ve Taksim istasyonunda şu an için giriş-çıkışlara izin verilmiyor. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına seferlere alternatif güzergahlarla devam etmeleri tavsiye edildi. Metro İstanbul, gelişmelerin resmi kanallar üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

M2 METRO HATTI KAPALI MI?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı genel olarak hizmet vermeye devam ediyor. Ancak hatta bulunan bazı duraklarda erişim kısıtlamaları uygulandı.

Taksim ve Şişhane duraklarında yaşanan geçici kapatmalar, hattın genel işleyişini etkilemeyecek. Araçlar bu istasyonlarda durmadan güzergahlarına devam ediyor. M2 hattı tamamen kapalı değil.

TAKSİM METROSU NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Taksim Metro İstasyonu'nun kapatılma sebebi İstanbul Valiliği tarafından güvenlik önlemleri olduğu belirtildi. 31 Mayıs’ın Gezi Parkı olaylarının yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle kent genelinde bazı tedbirler devreye alındı.

Valilik bu kapsamda, şehir merkezindeki bazı metro hatları ve girişlerinin ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını açıkladı. Taksim metrosunun kapatılması da bu karar doğrultusunda gerçekleştirildi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Taksim istasyonunun geçici olarak kapalı olduğu ve trenlerin bu durakta durmadan seferlerine devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da bu tedbirler kapsamında geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.