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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkanı CHP'den Resul Emrah Şahan seçildi. Resul Emrah Şahan'ın hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde yerel yöneticilerini seçti. Yüzde 66.59 oy oranı ile CHP'den Şişli Belediye Başkanı seçilen Resul Emrah Şahan'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. 

Resul Emrah Şahan, 1982 yılında Ankara'da doğdu. 

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde tamamladı. 

2005 yılında İBB bünyesindeki Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi'nde şehir planlamacısı olarak görev yaptı. 

2019 yerel seçimlerinde Şişli Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak seçilerek kentsel politikalar üzerine çalışan ekibin moderasyon görevini sürdürdü. 

31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimlerinde CHP'den aday oldu. Seçimleri yüzde 66.59 oy oranı ile İstanbul Şişli Belediye Başkanı seçildi. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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