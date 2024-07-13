Sivas'ın en büyük adasını satın alan Ferzan Durmaz, tarımsal üretim yapmayı hedefliyor

Denize kıyısı olmayan Sivas'ta en büyük adayı satın alarak sosyal medyada gündem olan Şanlıurfalı Ferzan Durmaz'ın hareketi çok konuşulurken Sivas'ta nereyi satın aldı merak edildi. Adayı satın alan kim, nereli gibi sorular da gündeme geldi.

4 yıl önce satışa çıkarılan bin dönümlük adayı satın almasıyla adından söz ettiren Ferzan Durmaz'ın tarımsal ve hayvansal üretim yapmayı amaçlaması ilgi çekerken Sivas'ta ada var mı sorusu da gündeme geldi.

SİVAS'TA ADA SATIN ALAN FERZAN DURMAZ KİMDİR?

Tatil köyü kurmak için ada alanların aksine tarımsal ve hayvansal faaliyet yapmayı amaçlayan Ferzan Durmaz, Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda olan bin dönümlük adayı satın almak için harekete geçti.

4 sene önce satışa çıkarılan ada uzun zamandır satılmazken Durmaz, fark ederek satın almaya karar verdi.

Adanın sahibi ile iletişime geçerek ada üzerindeki 684 dönümlük tapulu alanı aldı. Durmaz, “Biz televizyondan gördük. Bir yıl bir buçuk yıl önce satış haberi yapılmıştı. Televizyonda denk geldik. Tarım arazisi diye geçiyor. Değerlendirdik, ayçiçeği ve kayısı ağaçları ektik. O şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Biz tarım amaçlı aldık. Bu şekilde de değerlendirdik. Çiftçilik de azalıyor, tarıma kazandıralım dedik biz burayı. Bu şekilde düşündük. Denizi olmayan Sivas'ta ada sahibi olmak bizi mutlu etti açıkçası. Tarımsal faaliyetlere devam edeceğiz” dedi.

SİVAS'TA ADA SATILDI

Denize kıyısı olmayan Sivas'ta Anadolu'nun en büyük adasının satılması ses getirdi. Bozkırda ada satın alan Şanlıurfalı üretici adaya şimdiden 10 bin kayısı ağacı dikti. Ada sahibi Hüseyin Keleş şu sözleri söyledi:

“Ada yaklaşık bin dönümden oluşuyor. Şu an ekilebilir arazi olarak yedi yüz küsur dönüm bir arazisi var. Ay çekirdeği ektik ve kayısı ağaç ektik. Fidan şu an evet gördüğünüz gibi. Urfa'dan abim Ferzan onlarla beraber onlar aldı burayı. Biz de Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. İlk hasadı bu sene çıkaracağız. Burası Anadolu'nun en büyük adası”