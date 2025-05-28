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Siyah Kalp final bölümünde neler olacak? Siyah Kalp ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Siyah Kalp final bölümünde neler olacak? Siyah Kalp ne zaman bitecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi Siyah Kalp final oluyor. Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı yapım 34.bölümle izleyicilere veda ediyor.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini ise Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp dizisinin 34. bölümü izleyiciler tarafında merak ediliyor. 

Show TV ekranlarında her hafta perşembe günü yayımlanan popüler dizi Siyah Kalp final bölümü ile gündeme geldi. Final bölümünde Melek ve Cihan bebeğini kucağına alırken Nuh ve Sevilay evlendi. 

Siyah Kalp final bölümünde neler olacak? Siyah Kalp ne zaman bitecek? - 1. Resim

SİYAH KALP FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Siyah Kalp dizisinin final bölümünde Nuh ameliyattayken sevdikleri için saatler bir türlü geçmez. Herkes Sevilay ve Melek'in yanında olmaya çalışır. 

Öte yandan Halil ve Hikmet arasındaki iş birliği devam ederken Cana ve Bünyamin de Halil'in peşindedir. Araları açılmasına rağmen Tahmin ve Bünyamin'e çaktırmamaya çalışır.

Peri, Cihan ve Melek arasında bomba gibi düştü. Cihan'ı elde etmek için her şeyi yapmayı planlayan Peri çiftin arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır. 

Siyah Kalp final bölümünde neler olacak? Siyah Kalp ne zaman bitecek? - 2. Resim

Siyah Kalp'in 34.bölümünde Cihan vurulur. Melek, Cihan'ın gözleri önünde vurulması karşısında şok olur. 

Oyuncular: Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Erkan Bektaş, Hatice Deniz.

Siyah Kalp final bölümünde neler olacak? Siyah Kalp ne zaman bitecek? - 3. Resim

SİYAH KALP FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Siyah Kalp 34. bölüm ile ekranlara veda edecek. Final bölümü bu hafta 29 Mayıs 2025 Perşembe günü yani yarın yayımlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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