Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman? Siyah Kalp 33.bölüm fragmanı gündeme damga vurdu

Show TV'nin popüler dizisi Siyah Kalp yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 33.bölüm ikinci fragmanın yayınlanmasıyla Nuh'un ameliyattan sağ salim çıktığını görüyoruz. Ayrıca Tahsin ve Sumru'ya evlilik yolu gözükürken Cihan ve Melek arasına Peri girmesiyle sular yeniden bulanıyor. İşte Siyah Kalp dizisinin yeni bölüm tarihi...

Siyah Kalp dizisinde son olarak Nuh'un hastalı gündeme bomba gibi düştü. Finale kısa bir süre kala Nuh’un ameliyattan sağ salim çıkmasıyla herkes rahat bir nefes alır. Ayrıca Tahsin de Nuh ve Sevilay’a verdiği düğün sözünü tutmak için harekete geçer.

Tahsin, Sumru'ya evlilik teklife eder ve ilişkilerine mutlu bir şekilde sürdürürler. Siyah Kalp 33.bölüm ikinci tanıtımın finalinde Melek’in, Peri’nin Cihan’a “Ben sensiz yapamıyorum” dediğini duymasıyla neler olacağı merak konusu oluyor.

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

SHOW TV'nin yayın akışına bakıldığında Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü 22 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'da ekrana gelecek.

Siyah Kalp dizisi 33.bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken Nuh ve Sevilay'ın düğünü çok konuşuldu.

Öte yandan iddialara göre, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini paylaştığı Siyah Kalp için verilen son kararda dizi 34. bölümde final yapacağı konuşuluyor.

22 MAYIS 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI

22 Mayıs 2025 Perşembe günü Siyah Kalp dizisinin 33. bölümü yayınlanacaktır. Show TV'nin resmi adresi üzerinden yayın akışı bilgisi paylaşıldı. Buna göre Siyah Kalp yarın 20.00'da yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

08:00

Bu Sabah

Siyah Kalp

Tekrar

10:00

Gelin Evi

Yeni Bölüm

12:30

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

Canlı

15:00

Show Ana Haber

Canlı

18:45

Siyah Kalp

Yeni Bölüm

20:00

Kızılcık Şerbeti

Tekrar

00:15

Bahar

Tekrar

02:30