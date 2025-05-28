ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2025 12:17 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 12:18 - Güncelleme:

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı.Buna göre, 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 tarihlerinde ŞOK marketlere birbirinden cazip indirimli ürünler raflarda yerini alacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi yayınlandı. Bu hafta Pilsan akülü arabadan termos çeşitlerine, plaj havlularından güneş kremlerine kadar pek çok ürün ŞOK marketlerde yer alacak. ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28 MAYIS- 10 HAZİRAN 2025 Orcamp Kamp Tipi Portatif Ocak 999 TL

Orcamp Termos 1.290 TL

Kamp Baltası 279 TL

60'lık Lüks Mangal 399 TL

Aygaz Kamp Tipi Portatif Ocak 1.190 TL

Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

Orcamp Kamp Tipi Portatif Ocak 999 TL

Orcamp Termos 1.290 TL Kamp Baltası 279 TL

60'lık Lüks Mangal 399 TL

Aygaz Kamp Tipi Portatif Ocak 1.190 TL

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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin