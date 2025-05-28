ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı.Buna göre, 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 tarihlerinde ŞOK marketlere birbirinden cazip indirimli ürünler raflarda yerini alacak.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi yayınlandı. Bu hafta Pilsan akülü arabadan termos çeşitlerine, plaj havlularından güneş kremlerine kadar pek çok ürün ŞOK marketlerde yer alacak.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28 MAYIS- 10 HAZİRAN 2025
Orcamp Kamp Tipi Portatif Ocak 999 TL
Orcamp Termos 1.290 TL
Kamp Baltası 279 TL
60'lık Lüks Mangal 399 TL
Aygaz Kamp Tipi Portatif Ocak 1.190 TL
Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL
Orcamp Kamp Tipi Portatif Ocak 999 TL
Orcamp Termos 1.290 TL
Kamp Baltası 279 TL
60'lık Lüks Mangal 399 TL
Aygaz Kamp Tipi Portatif Ocak 1.190 TL
Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL