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ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK&#039;a Pilsan akülü araba gelecek
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı.Buna göre, 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 tarihlerinde ŞOK marketlere birbirinden cazip indirimli ürünler raflarda yerini alacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi yayınlandı. Bu hafta Pilsan akülü arabadan termos çeşitlerine, plaj havlularından güneş kremlerine kadar pek çok ürün ŞOK marketlerde yer alacak.

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 1. Resim

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28 MAYIS- 10 HAZİRAN 2025

Orcamp Kamp Tipi Portatif Ocak 999 TL
Orcamp Termos 1.290 TL
Kamp Baltası 279 TL
60'lık Lüks Mangal 399 TL
Aygaz Kamp Tipi Portatif Ocak 1.190 TL
Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL
Orcamp Kamp Tipi Portatif Ocak 999 TL
Orcamp Termos 1.290 TL

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 2. Resim

Kamp Baltası 279 TL
60'lık Lüks Mangal 399 TL
Aygaz Kamp Tipi Portatif Ocak 1.190 TL
Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 3. Resim

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 4. Resim

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 5. Resim

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 6. Resim

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 7. Resim

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 8. Resim

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 9. Resim

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 10. Resim

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 11. Resim

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 12. Resim

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 13. Resim

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 14. Resim

ŞOK 28 Mayıs ile 4 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a Pilsan akülü araba gelecek - 15. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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