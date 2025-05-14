Şok iddia! Manisa Futbol Kulübü ve Manisaspor birleşiyor mu?
1.Lig'deki dördüncü sezonunda kümede kalmayı son haftada garantileyen Manisa Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig'e yükselen kentin köklü temsilcisi Manisaspor'un birleşeceği iddiaları ortaya atıldı. İki kulubün yeni sezonda Manisaspor adıyla birleşerek 1'inci Lig'de karşılaşacağı iddia edildi.
Manisa futbolunda birleşme söylentileri yeniden gün yüzüne çıktı.
1.Lig'deki dördüncü sezonunda kümede kalmayı son haftada başaran Manisa Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig'e yükselen şehrin köklü takımı Manisaspor'un, önümüzdeki sezon "Manisaspor" adı altında tek çatıda buluşacağı iddia edildi.
2019 yılında birleşerek belediye bünyesinden ayrılan ve adını Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Manisa FK'ya çeviren kulübün bu hamleyle şehrin futbol geleneğini yeniden harekete geçirmeyi hedeflediği konuşuluyor.
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ VE MANİSASPOR BİRLEŞİYOR MU?
Manisa futbolunda ezberlerin dışında bir birleşme iddiası yeniden konuşulmaya başlandı. Manisaspor'un amatöre gerilediği zamanlarda Manisa FK amatörden çıkıp 1'inci Lig'e doğru çıkmıştı.
31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra belediye yönetimiyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Manisa FK'nın yönetimi aralık ayında Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredilmişti.
Devrin üzerine Manisaspor'la Manisa FK ılımlı ilişkiler kurarken, amatördeki Manisaspor'un teknik patronu Hakan Şapçı, 1'inci Lig'deki Manisa FK'nın teknik direktörü olmuştu.