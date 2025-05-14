Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Şok iddia! Manisa Futbol Kulübü ve Manisaspor birleşiyor mu?

Şok iddia! Manisa Futbol Kulübü ve Manisaspor birleşiyor mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şok iddia! Manisa Futbol Kulübü ve Manisaspor birleşiyor mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1.Lig'deki dördüncü sezonunda kümede kalmayı son haftada garantileyen Manisa Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig'e yükselen kentin köklü temsilcisi Manisaspor'un birleşeceği iddiaları ortaya atıldı. İki kulubün yeni sezonda Manisaspor adıyla birleşerek 1'inci Lig'de karşılaşacağı iddia edildi.

Manisa futbolunda birleşme söylentileri yeniden gün yüzüne çıktı.

1.Lig'deki dördüncü sezonunda kümede kalmayı son haftada başaran Manisa Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig'e yükselen şehrin köklü takımı Manisaspor'un, önümüzdeki sezon "Manisaspor" adı altında tek çatıda buluşacağı iddia edildi. 

2019 yılında birleşerek belediye bünyesinden ayrılan ve adını Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Manisa FK'ya çeviren kulübün bu hamleyle şehrin futbol geleneğini yeniden harekete geçirmeyi hedeflediği konuşuluyor. 

Şok iddia! Manisa Futbol Kulübü ve Manisaspor birleşiyor mu? - 1. Resim

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ VE MANİSASPOR BİRLEŞİYOR MU?

Manisa futbolunda ezberlerin dışında bir birleşme iddiası yeniden konuşulmaya başlandı. Manisaspor'un amatöre gerilediği zamanlarda Manisa FK amatörden çıkıp 1'inci Lig'e doğru çıkmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra belediye yönetimiyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Manisa FK'nın yönetimi aralık ayında Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredilmişti.

Devrin üzerine Manisaspor'la Manisa FK ılımlı ilişkiler kurarken, amatördeki Manisaspor'un teknik patronu Hakan Şapçı, 1'inci Lig'deki Manisa FK'nın teknik direktörü olmuştu.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fesih kararının ardından dikkat çeken 'kayyım' açıklaması! "Yeni bir yapı kurulmalıdır"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler - HaberlerHayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmlerGıdalardaki pestisit bu yöntemle temizleniyor: İşte doğal çözüm - HaberlerGıdalardaki pestisit bu yöntemle temizleniyor: İşte doğal çözümMangal sezonu açıldı, uzmanı uyardı: Sağlığınızı riske etmeyin! Mangal yaparken yapılan bu hata kansere davetiye çıkarıyor! - HaberlerMangal sezonu açıldı, uzmanı uyardı: Sağlığınızı riske etmeyin! Mangal yaparken yapılan bu hata kansere davetiye çıkarıyor!Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? La Liga heyecanı bu akşam - HaberlerReal Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? La Liga heyecanı bu akşamKubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evleniyor mu? 'Soyadını değiştirmek isterdim' cevabıyla gündeme gelmişti - HaberlerKubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evleniyor mu? 'Soyadını değiştirmek isterdim' cevabıyla gündeme gelmiştiBunlardan birinin yakınında yaşamak Parkinson hastalığına yakalanma riskinizi %126 artırabilir! - HaberlerBunlardan birinin yakınında yaşamak Parkinson hastalığına yakalanma riskinizi %126 artırabilir!
Sonraki Haber Yükleniyor...