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Son dakika deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler listesi 24 Mayıs 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son dakika deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler listesi 24 Mayıs 2025
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde anlık olarak deprem haberleri takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle beraber her an gün güncellenmektedir. Son dakika deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorusuna cevap aranıyor. İşte 24 Mayıs 2025 Cuma günü son depremler listesi...

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki deprem meydana geliyor. Türkiye genelinde yaşanan son depremleri il bazında takip etmek adına AFAD’ın son depremler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hissedilen tüm sarsıntılar anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. İşte 24 Mayıs 2025 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir ve il il AFAD son depremler...

Son dakika deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler listesi 24 Mayıs 2025 - 1. Resim

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından çok sık araştırılan konular arasındadır. Az önce deprem nerede oldu sorusu, özellikle deprem bölgelerinde yaşayanların sıkça merak ettiği konulardan biridir. 

Son depremler hakkında bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi web sitelerini veya mobil uygulamalarını takip edebilirsiniz. 

Ege Denizi'nde sık sık depremler meydana gelmektedir. Son olarak Ege Denizi'nde 2.4 büyüklüğünde deprem oldu. Derinlik 8.02 iken enlem 35.855 olarak ölçüldü.

Son dakika deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler listesi 24 Mayıs 2025 - 2. Resim

24 MAYIS 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer 
2025-05-23 23:57:0735.85525.980838.02ML2.4Ege Denizi 
2025-05-23 23:53:5238.2911137.792510.83ML1.2Akçadağ (Malatya) 
2025-05-23 23:48:0541.1847243.95257.68ML2.0Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [37.49 km] Akyaka (Kars) 
2025-05-23 23:22:0438.2761138.7052811.34ML1.1Battalgazi (Malatya) 
2025-05-23 23:15:0339.2402828.950837.9ML1.8Simav (Kütahya) 
2025-05-23 23:06:5239.2466728.955837.0ML1.8Simav (Kütahya) 
2025-05-23 23:05:3039.2472228.953899.24ML2.8Simav (Kütahya) 
2025-05-23 23:03:2839.2452828.9588910.65ML2.1Simav (Kütahya) 
2025-05-23 23:00:2638.7208327.753896.98ML1.4Saruhanlı (Manisa) 
2025-05-23 22:51:0039.2538928.941397.02ML0.9Simav (Kütahya) 
2025-05-23 22:28:2539.2391728.951679.73ML1.9Simav (Kütahya) 
2025-05-23 22:23:2939.2341728.9633311.24ML1.3Simav (Kütahya) 
2025-05-23 22:18:3738.2541738.73758.96ML1.7Pütürge (Malatya) 
2025-05-23 22:16:2639.2388928.9536110.05ML2.3Simav (Kütahya) 
2025-05-23 22:15:5239.2341728.958067.49ML2.0Simav (Kütahya) 
2025-05-23 22:05:3939.2016728.937512.28ML2.0Simav (Kütahya) 
2025-05-23 21:57:0839.2266728.9672211.62ML3.3Simav (Kütahya) 
2025-05-23 21:56:1539.2355628.958617.23ML2.5Simav (Kütahya) 
2025-05-23 21:55:3439.2227828.950837.04ML2.1Simav (Kütahya) 
2025-05-23 21:54:3839.2444428.959179.59ML2.8Simav (Kütahya) 
2025-05-23 21:39:3238.3530638.7394411.52ML0.9Kale (Malatya) 
2025-05-23 21:26:3639.2413928.940289.6ML3.5Simav (Kütahya) 
2025-05-23 20:14:5837.802536.25756.97ML1.8Andırın (Kahramanmaraş) 
2025-05-23 19:49:5938.3208338.7272211.07ML1.4Kale (Malatya) 
2025-05-23 19:38:4440.9255628.276.96ML1.3Marmara Denizi - [15.71 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-23 19:12:5639.2391728.992510.4ML1.8Simav (Kütahya) 
2025-05-23 19:12:2839.2363928.989179.09ML1.6Simav (Kütahya) 
2025-05-23 18:40:0735.6022226.350837.68ML2.4Ege Denizi - [156.27 km] Datça (Muğla) 
2025-05-23 18:23:3039.5019428.16757.03ML1.5Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-23 18:21:2639.5097228.139726.98ML1.4Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-23 18:09:4438.3336138.794448.58ML1.3Kale (Malatya) 
2025-05-23 17:58:1336.7591736.5438910.63ML2.0Hassa (Hatay) 
2025-05-23 17:19:5438.1861138.706397.0ML0.9Pütürge (Malatya) 
2025-05-23 17:16:2639.6558327.876117.0ML1.5Karesi (Balıkesir) 
2025-05-23 16:58:3340.1186131.984447.0ML1.8Beypazarı (Ankara) 
2025-05-23 16:44:0639.6380627.847227.02ML1.5Altıeylül (Balıkesir) 
2025-05-23 16:26:0541.9413927.303337.0ML1.3Merkez (Kırklareli) 
2025-05-23 16:24:5038.192538.018617.0ML1.1Yeşilyurt (Malatya) 
2025-05-23 16:22:1438.1366737.803896.41ML1.5Doğanşehir (Malatya) 
2025-05-23 16:18:0337.6580635.958617.06ML1.5Kozan (Adana) 
2025-05-23 16:14:1839.0138927.137227.15ML1.7Bergama (İzmir) 
2025-05-23 16:03:5540.7930628.671397.32ML2.0Marmara Denizi - [19.38 km] Beylikdüzü (İstanbul) 
2025-05-23 15:59:3136.8205633.404447.01ML1.4Mut (Mersin) 
2025-05-23 15:59:0736.5438933.193337.0ML1.3Gülnar (Mersin) 
2025-05-23 15:22:0639.1616728.938616.93ML0.8Simav (Kütahya) 
2025-05-23 15:15:1538.6122243.124177.06ML2.5Van Gölü - [08.31 km] Tuşba (Van) 
2025-05-23 15:11:3437.0583327.951397.0ML1.5Milas (Muğla) 
2025-05-23 15:08:1141.2755642.171947.0ML0.8Şavşat (Artvin) 
2025-05-23 15:00:5238.2113929.69757.02ML1.7Çivril (Denizli) 
2025-05-23 14:58:0038.2169438.5057.0ML0.9Battalgazi (Malatya) 
2025-05-23 14:28:4240.8208328.284176.94ML2.1Marmara Denizi - [27.29 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-23 13:48:2639.2430628.944447.0ML1.4Simav (Kütahya) 
2025-05-23 13:43:4140.4016739.290287.0ML1.2Torul (Gümüşhane) 
2025-05-23 13:08:2137.6266729.208617.0ML1.4Tavas (Denizli) 
2025-05-23 13:08:0738.3102838.150287.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya) 
2025-05-23 13:00:4839.4933328.226116.92ML1.4Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-23 12:53:3537.5563943.538337.0ML1.4Merkez (Hakkari) 
2025-05-23 12:48:0038.6688941.599727.0ML1.6Merkez (Muş) 
2025-05-23 12:25:1138.3419438.7911112.0ML1.7Kale (Malatya) 
2025-05-23 12:22:5439.3338933.669447.0ML1.0Kaman (Kırşehir) 
2025-05-23 12:07:2438.3816738.760566.73ML0.6Kale (Malatya) 
2025-05-23 12:06:3836.6852826.139727.09ML1.9Ege Denizi - [106.01 km] Bodrum (Muğla) 
2025-05-23 12:02:1138.1816738.066677.0ML1.2Yeşilyurt (Malatya) 
2025-05-23 11:58:5338.3461138.772787.0ML2.8Kale (Malatya) 
2025-05-23 11:50:2538.3663938.37756.12ML1.8Battalgazi (Malatya) 
2025-05-23 11:30:4937.6466735.955567.07ML2.6Kozan (Adana) 
2025-05-23 11:24:3637.0011128.328337.0ML2.0Marmaris (Muğla) 
2025-05-23 11:23:3436.027527.587786.76ML2.1Ege Denizi - [74.77 km] Datça (Muğla) 
2025-05-23 11:06:5737.6608335.957227.0ML1.5Kozan (Adana) 
2025-05-23 10:39:3836.2538928.035567.37ML1.8Ege Denizi - [42.47 km] Marmaris (Muğla) 
2025-05-23 09:54:1039.7991733.00257.0ML1.3Mamak (Ankara) 
2025-05-23 09:36:1839.9283328.820837.23ML1.3Orhaneli (Bursa) 
2025-05-23 09:21:4637.1666730.424447.0ML1.3Korkuteli (Antalya) 
2025-05-23 09:12:3236.9711128.856947.0ML1.0Köyceğiz (Muğla) 
2025-05-23 09:08:1335.2941733.409447.0ML1.7Girne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 
2025-05-23 08:04:1237.1258330.521397.0ML1.5Döşemealtı (Antalya) 
2025-05-23 07:50:2637.6661135.959727.0ML2.2Kozan (Adana) 
2025-05-23 07:50:0637.6611135.9547213.35ML2.3Kozan (Adana) 
2025-05-23 07:42:5837.1880636.955835.74ML1.8Nurdağı (Gaziantep) 
2025-05-23 07:42:2039.2430628.9527814.58ML2.6Simav (Kütahya) 
2025-05-23 07:17:5536.9688928.847227.0ML1.3Köyceğiz (Muğla) 
2025-05-23 07:09:2637.2080636.959.87ML2.5Nurdağı (Gaziantep) 
2025-05-23 07:07:2237.6422235.987787.0ML1.5Kozan (Adana) 
2025-05-23 06:53:3234.8213933.9536114.81ML2.4Akdeniz 
2025-05-23 06:49:3539.8130622.256394.54ML3.4Larisa, Thessalia (Yunanistan) 
2025-05-23 06:35:0038.8766729.9994412.17ML1.1Dumlupınar (Kütahya) 
2025-05-23 06:16:2938.8769426.418339.99ML1.9Ege Denizi - [23.61 km] Karaburun (İzmir) 
2025-05-23 06:16:1039.2263928.9863911.01ML1.0Simav (Kütahya) 
2025-05-23 06:06:3339.2197229.0022210.69ML0.8Simav (Kütahya) 
2025-05-23 05:55:4538.0877836.609177.0ML1.6Göksun (Kahramanmaraş) 
2025-05-23 05:29:2440.4208327.027787.03ML0.8Marmara Denizi - [03.35 km] Biga (Çanakkale) 
2025-05-23 05:21:0937.9441736.2730612.38ML1.8Göksun (Kahramanmaraş) 
2025-05-23 05:18:3137.0694430.6094412.49ML1.6Döşemealtı (Antalya) 
2025-05-23 05:09:5637.7472243.958337.0ML1.4Merkez (Hakkari) 
2025-05-23 05:07:4038.6141727.1791714.11ML1.6Menemen (İzmir) 
2025-05-23 05:03:3538.612527.1777814.02ML1.5Menemen (İzmir) 
2025-05-23 04:51:3838.1972238.6819413.32ML1.1Pütürge (Malatya) 
2025-05-23 04:34:2037.1658330.8641796.08ML1.5Serik (Antalya) 
2025-05-23 03:50:1238.2772238.746947.0ML2.3Pütürge (Malatya) 
2025-05-23 03:48:0437.0158336.590567.0ML1.7İslahiye (Gaziantep)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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