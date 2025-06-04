Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesini paylaştı
İstanbul'da sarsıntı hisseden birçok kişi son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) konuya ilişkin son dakika bir paylaşımda bulundu.
Son dakika deprem haberleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İstanbul'da yaşanan depremin ardından vatandaşlar depremin kaç şiddetinde olduğunu öğrenmek istiyor.
Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş "4 Haziran Çarşamba deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara cevap arıyor. İşte, 4 Haziran Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...
SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
4 Haziran 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ile ilgili AFAD'dan son dakika açıklama yapıldı. AFAD, Büyükçekmece açıklarında olan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünü Marmara Denizi olduğu ve Silivri açıklarında meydana geldiği ifade edildi.
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Simele, Duhok (Irak) - [11.48 km] Silopi (Şırnak)
Tarih:2025-06-04
Saat:20:18:12 TSİ
Enlem:37.02444 N
Boylam:42.43694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/veEej3eBB6 — AFAD Deprem (@DepremDairesi)
4 HAZİRAN 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ
|Zaman (TSİ)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (km)
|Ml/Mw
|Yer
|20:35:41
|40.82389
|28.29167
|8.51
|3.1
|Marmara Denizi - [26.79 km] Silivri (İstanbul)
|20:18:12
|37.02444
|42.43694
|7.0
|3.8
|Simele, Duhok (Irak) - [11.48 km] Silopi (Şırnak)
|20:14:16
|37.11889
|28.83333
|7.0
|1.5
|Menteşe (Muğla)
|20:04:03
|38.52694
|38.03778
|7.0
|1.2
|Yazıhan (Malatya)
|19:53:43
|37.74111
|43.84694
|6.99
|2.6
|Merkez (Hakkari)
|18:56:42
|39.22306
|40.26972
|14.39
|1.5
|Kiğı (Bingöl)
|18:50:39
|40.31833
|33.97639
|7.0
|2.0
|Kızılırmak (Çankırı)
|18:17:41
|39.48444
|28.17389
|7.0
|1.5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:15:55
|39.47917
|28.16972
|7.0
|1.4
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:14:07
|39.50528
|28.16417
|7.0
|1.5
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:45:42
|37.66528
|36.18806
|7.0
|1.5
|Kadirli (Osmaniye)
|17:34:45
|38.46028
|39.64306
|11.06
|2.4
|Maden (Elazığ)
|16:10:13
|39.76306
|28.67306
|7.0
|1.2
|Dursunbey (Balıkesir)
|16:04:19
|36.31917
|28.57444
|36.49
|2.8
|Akdeniz - [45.39 km] Ortaca (Muğla)
|15:12:30
|36.63611
|28.10500
|73.16
|2.8
|Marmaris (Muğla)
|14:48:49
|39.48583
|37.51639
|14.84
|2.4
|Ulaş (Sivas)
|14:26:31
|38.08944
|26.13500
|6.62
|2.4
|Ege Denizi - [23.62 km] Çeşme (İzmir)
|14:23:39
|38.00861
|31.50028
|7.0
|1.2
|Şarkikaraağaç (Isparta)
|13:58:38
|40.17000
|32.89111
|6.92
|1.6
|Çubuk (Ankara)
|13:54:11
|41.88778
|27.27528
|7.33
|1.0
|Merkez (Kırklareli)
|13:25:37
|41.10028
|34.96639
|9.85
|1.5
|Vezirköprü (Samsun)
|13:20:31
|39.40472
|39.42056
|5.29
|2.0
|Ovacık (Tunceli)
|13:11:41
|37.35139
|41.76583
|4.58
|3.4
|İdil (Şırnak)
|13:00:47
|39.44639
|28.13972
|7.01
|1.8
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:37:30
|39.11611
|28.93972
|6.97
|1.2
|Simav (Kütahya)
|12:27:24
|35.68389
|28.68806
|9.48
|1.7
|Akdeniz - [86.93 km] Kaş (Antalya)
|12:16:37
|39.22556
|27.69417
|7.0
|1.3
|Soma (Manisa)
|11:33:46
|39.22306
|27.71806
|7.2
|1.4
|Soma (Manisa)
|11:27:21
|39.42861
|25.92722
|7.93
|1.7
|Ege Denizi - [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:25:33
|37.73361
|36.17194
|7.0
|1.5
|Kadirli (Osmaniye)
|11:22:21
|39.45389
|26.32806
|6.89
|0.9
|Ege Denizi - [4.26 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:30:34
|39.88556
|28.85000
|7.05
|1.5
|Orhaneli (Bursa)
|10:28:39
|37.23944
|26.93750
|5.23
|1.6
|Ege Denizi - [31.39 km] Didim (Aydın)
|Tarih
|Saat
|Enlem (N)
|Boylam (E)
|Derinlik (km)
|MD
|ML
|Mw
|Yer
|2025.06.04
|20:35:40
|40.8228
|28.2560
|7.8
|-.-
|3.5
|-.-
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|2025.06.04
|20:18:13
|37.1387
|42.4068
|5.0
|-.-
|3.7
|3.9
|OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)
|2025.06.04
|19:57:39
|36.6778
|28.1393
|68.5
|-.-
|1.9
|-.-
|SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
|2025.06.04
|19:53:42
|37.7402
|43.8997
|5.0
|-.-
|2.3
|-.-
|ISIKLAR-(HAKKARI)
|2025.06.04
|18:56:41
|39.2530
|40.3478
|27.7
|-.-
|1.9
|-.-
|ESME-KIGI (BINGOL)
|2025.06.04
|18:50:39
|40.3583
|34.0117
|7.7
|-.-
|2.1
|-.-
|KAVLAKLI-KIZILIRMAK (CANKIRI)
|2025.06.04
|18:17:40
|39.4583
|28.1028
|12.4
|-.-
|1.6
|-.-
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|2025.06.04
|18:15:55
|39.4420
|28.1145
|7.9
|-.-
|1.6
|-.-
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|2025.06.04
|17:56:39
|41.1338
|28.9480
|0.0
|-.-
|1.1
|-.-
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|2025.06.04
|17:45:41
|37.7797
|36.3350
|5.4
|-.-
|1.9
|-.-
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|2025.06.04
|17:34:45
|38.5262
|39.5992
|6.3
|-.-
|2.4
|-.-
|TEPECIK-MADEN (ELAZIG)
|2025.06.04
|16:04:18
|36.3295
|28.5600
|30.1
|-.-
|2.8
|-.-
|AKDENIZ
|2025.06.04
|15:58:05
|39.1897
|40.2613
|5.1
|-.-
|2.0
|-.-
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|2025.06.04
|15:37:24
|35.1217
|25.7852
|5.0
|-.-
|2.1
|-.-
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|2025.06.04
|15:12:29
|36.6095
|28.1283
|77.0
|-.-
|3.1
|3.0
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|2025.06.04
|14:48:48
|39.4747
|37.4652
|1.5
|-.-
|2.3
|-.-
|KORUBASI-ULAS (SIVAS)
|2025.06.04
|14:26:31
|38.1602
|26.1840
|8.6
|-.-
|2.0
|-.-
|CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
|2025.06.04
|13:49:23
|40.1682
|34.5237
|5.1
|-.-
|1.6
|-.-
|KIRANKISLA-SUNGURLU (CORUM)
|2025.06.04
|13:20:30
|39.3875
|39.4645
|5.4
|-.-
|2.2
|-.-
|YONCALI-OVACIK (TUNCELI)
|2025.06.04
|13:11:43
|37.3768
|41.7890
|5.7
|-.-
|3.4
|3.5
|KAYI-IDIL (SIRNAK)
|2025.06.04
|13:00:47
|39.3942
|28.1297
|7.9
|-.-
|1.9
|-.-
|BIGADIC (BALIKESIR)
|2025.06.04
|11:59:18
|36.4020
|25.3927
|6.1
|-.-
|1.0
|-.-
|EGE DENIZI