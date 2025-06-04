Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesini paylaştı

İstanbul'da sarsıntı hisseden birçok kişi son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) konuya ilişkin son dakika bir paylaşımda bulundu.

Son dakika deprem haberleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İstanbul'da yaşanan depremin ardından vatandaşlar depremin kaç şiddetinde olduğunu öğrenmek istiyor.

Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş "4 Haziran Çarşamba deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara cevap arıyor. İşte, 4 Haziran Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

4 Haziran 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ile ilgili AFAD'dan son dakika açıklama yapıldı. AFAD, Büyükçekmece açıklarında olan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünü Marmara Denizi olduğu ve Silivri açıklarında meydana geldiği ifade edildi.



Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer:Simele, Duhok (Irak) - [11.48 km] Silopi (Şırnak)

Tarih:2025-06-04

Saat:20:18:12 TSİ

Enlem:37.02444 N

Boylam:42.43694 E

Derinlik:7 km

Detay:https://t.co/veEej3eBB6 — AFAD Deprem (@DepremDairesi)

4 HAZİRAN 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ

Zaman (TSİ) Enlem Boylam Derinlik (km) Ml/Mw Yer 20:35:41 40.82389 28.29167 8.51 3.1 Marmara Denizi - [26.79 km] Silivri (İstanbul) 20:18:12 37.02444 42.43694 7.0 3.8 Simele, Duhok (Irak) - [11.48 km] Silopi (Şırnak) 20:14:16 37.11889 28.83333 7.0 1.5 Menteşe (Muğla) 20:04:03 38.52694 38.03778 7.0 1.2 Yazıhan (Malatya) 19:53:43 37.74111 43.84694 6.99 2.6 Merkez (Hakkari) 18:56:42 39.22306 40.26972 14.39 1.5 Kiğı (Bingöl) 18:50:39 40.31833 33.97639 7.0 2.0 Kızılırmak (Çankırı) 18:17:41 39.48444 28.17389 7.0 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 18:15:55 39.47917 28.16972 7.0 1.4 Bigadiç (Balıkesir) 18:14:07 39.50528 28.16417 7.0 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 17:45:42 37.66528 36.18806 7.0 1.5 Kadirli (Osmaniye) 17:34:45 38.46028 39.64306 11.06 2.4 Maden (Elazığ) 16:10:13 39.76306 28.67306 7.0 1.2 Dursunbey (Balıkesir) 16:04:19 36.31917 28.57444 36.49 2.8 Akdeniz - [45.39 km] Ortaca (Muğla) 15:12:30 36.63611 28.10500 73.16 2.8 Marmaris (Muğla) 14:48:49 39.48583 37.51639 14.84 2.4 Ulaş (Sivas) 14:26:31 38.08944 26.13500 6.62 2.4 Ege Denizi - [23.62 km] Çeşme (İzmir) 14:23:39 38.00861 31.50028 7.0 1.2 Şarkikaraağaç (Isparta) 13:58:38 40.17000 32.89111 6.92 1.6 Çubuk (Ankara) 13:54:11 41.88778 27.27528 7.33 1.0 Merkez (Kırklareli) 13:25:37 41.10028 34.96639 9.85 1.5 Vezirköprü (Samsun) 13:20:31 39.40472 39.42056 5.29 2.0 Ovacık (Tunceli) 13:11:41 37.35139 41.76583 4.58 3.4 İdil (Şırnak) 13:00:47 39.44639 28.13972 7.01 1.8 Bigadiç (Balıkesir) 12:37:30 39.11611 28.93972 6.97 1.2 Simav (Kütahya) 12:27:24 35.68389 28.68806 9.48 1.7 Akdeniz - [86.93 km] Kaş (Antalya) 12:16:37 39.22556 27.69417 7.0 1.3 Soma (Manisa) 11:33:46 39.22306 27.71806 7.2 1.4 Soma (Manisa) 11:27:21 39.42861 25.92722 7.93 1.7 Ege Denizi - [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:25:33 37.73361 36.17194 7.0 1.5 Kadirli (Osmaniye) 11:22:21 39.45389 26.32806 6.89 0.9 Ege Denizi - [4.26 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:30:34 39.88556 28.85000 7.05 1.5 Orhaneli (Bursa) 10:28:39 37.23944 26.93750 5.23 1.6 Ege Denizi - [31.39 km] Didim (Aydın)

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Yer 2025.06.04 20:35:40 40.8228 28.2560 7.8 -.- 3.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2025.06.04 20:18:13 37.1387 42.4068 5.0 -.- 3.7 3.9 OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) 2025.06.04 19:57:39 36.6778 28.1393 68.5 -.- 1.9 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 2025.06.04 19:53:42 37.7402 43.8997 5.0 -.- 2.3 -.- ISIKLAR-(HAKKARI) 2025.06.04 18:56:41 39.2530 40.3478 27.7 -.- 1.9 -.- ESME-KIGI (BINGOL) 2025.06.04 18:50:39 40.3583 34.0117 7.7 -.- 2.1 -.- KAVLAKLI-KIZILIRMAK (CANKIRI) 2025.06.04 18:17:40 39.4583 28.1028 12.4 -.- 1.6 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 2025.06.04 18:15:55 39.4420 28.1145 7.9 -.- 1.6 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 2025.06.04 17:56:39 41.1338 28.9480 0.0 -.- 1.1 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) 2025.06.04 17:45:41 37.7797 36.3350 5.4 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2025.06.04 17:34:45 38.5262 39.5992 6.3 -.- 2.4 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG) 2025.06.04 16:04:18 36.3295 28.5600 30.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ 2025.06.04 15:58:05 39.1897 40.2613 5.1 -.- 2.0 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 2025.06.04 15:37:24 35.1217 25.7852 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2025.06.04 15:12:29 36.6095 28.1283 77.0 -.- 3.1 3.0 TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 2025.06.04 14:48:48 39.4747 37.4652 1.5 -.- 2.3 -.- KORUBASI-ULAS (SIVAS) 2025.06.04 14:26:31 38.1602 26.1840 8.6 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 2025.06.04 13:49:23 40.1682 34.5237 5.1 -.- 1.6 -.- KIRANKISLA-SUNGURLU (CORUM) 2025.06.04 13:20:30 39.3875 39.4645 5.4 -.- 2.2 -.- YONCALI-OVACIK (TUNCELI) 2025.06.04 13:11:43 37.3768 41.7890 5.7 -.- 3.4 3.5 KAYI-IDIL (SIRNAK) 2025.06.04 13:00:47 39.3942 28.1297 7.9 -.- 1.9 -.- BIGADIC (BALIKESIR) 2025.06.04 11:59:18 36.4020 25.3927 6.1 -.- 1.0 -.- EGE DENIZI