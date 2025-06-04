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İstanbul'da son dakika korkutan deprem

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da son dakika korkutan deprem
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da hissedilen 3.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 20:35'te yaşandığını aktardı.

İstanbul'da hissedilen 3.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada depremin merkez üssünü Marmara Denizi olduğu ve Silivri açıklarında meydana geldiği ifade edildi.

İstanbul'da son dakika korkutan deprem - 1. Resim

Deprem saat 20:35'de yaşanırken, sarsıntının yerin 8.51 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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