İstanbul'da son dakika korkutan deprem

İstanbul'da hissedilen 3.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 20:35'te yaşandığını aktardı.

İstanbul'da hissedilen 3.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada depremin merkez üssünü Marmara Denizi olduğu ve Silivri açıklarında meydana geldiği ifade edildi.

Deprem saat 20:35'de yaşanırken, sarsıntının yerin 8.51 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.