Son dakika İzmir elektrik kesintisi! Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2025 18:55 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 18:56 - Güncelleme:

Son dakika GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya gören İzmir'de bazı ilçe ve mahallelerinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte 5 Haziran Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir'in hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? gibi soruların cevabı merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte yarın İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler... İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK? 5 Haziran Perşembe günü İzmir'in Bayındır ve Çeşme ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecektir. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri: Kesinti ID Saat İlçe / Mahalle Kesinti Nedeni Etkilenen Bölgeler / Sokaklar 3381350 10:00 - 11:00 Bayındır / Buruncuk Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Alankıyı (Yörük Alankıyı Köyü, Karşıyaka Küme Evleri, Kocatarla Köy İç Yolu) Alanköy (Köy İçi Yolları) 3381472 08:00 - 10:00 Çeşme / Musalla Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Çatal Azmak, Killik Dağı, Sunset Yolu, İki Çeşmelik, Kuş Yeri, Karakuyu Mevkii, Demirhan Mevkii ve 1000'li–1100'lü numaralı birçok sokak Çeşme / İsmet İnönü 1000'li ve 2000'li sokaklar (ör: 1002 Sk., 2002 Sk., 2027 Sk., 2032 Sk. vb.) Çeşme / Çakabey Manastır Küme Evleri, 7201 Sk. Çeşme / Altınkum Genel bölge Çeşme / 16 Eylül 3000’li sokaklar (ör: 3001 Sk., 3056 Sk., 3037 Sk., vb.) Çeşme / Ovacık Ovacık Yolu, 7150 Sk., 7170 Sk., Manastır Küme Evleri 3382148 15:00 - 17:00 Çeşme / Celal Bayar Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 5154 Sk., 5153 Sk., 5152 Sk., 5065 Sk. Çeşme / Ilıca 5143 Sk., 5139 Sk., 5136 Sk., 5135 Sk., 5133 Sk., 5131 Sk., 5129/1 Sk., 5129 Sk., 5123 Sk., 5122 Sk., 5076 Sk., 5066 Sk., 5065 Sk. İlgili Haber 7 günlük grev sonuç verdi! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş bakın kaç lira oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin