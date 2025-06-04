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Son dakika İzmir elektrik kesintisi! Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son dakika İzmir elektrik kesintisi! Gediz Elektrik duyurdu, İzmir&#039;in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya gören İzmir'de bazı ilçe ve mahallelerinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. İşte 5 Haziran Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir'in hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? gibi soruların cevabı merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte yarın İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...

Son dakika İzmir elektrik kesintisi! Gediz Elektrik duyurdu, İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? - 1. Resim

İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

5 Haziran Perşembe günü İzmir'in Bayındır ve Çeşme ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecektir.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Kesinti IDSaatİlçe / MahalleKesinti NedeniEtkilenen Bölgeler / Sokaklar
338135010:00 - 11:00Bayındır / BuruncukŞebeke Yenileme ve Bakım ÇalışmalarıAlankıyı (Yörük Alankıyı Köyü, Karşıyaka Küme Evleri, Kocatarla Köy İç Yolu) Alanköy (Köy İçi Yolları)
338147208:00 - 10:00Çeşme / MusallaŞebeke Yenileme ve Bakım ÇalışmalarıÇatal Azmak, Killik Dağı, Sunset Yolu, İki Çeşmelik, Kuş Yeri, Karakuyu Mevkii, Demirhan Mevkii ve 1000'li–1100'lü numaralı birçok sokak
  Çeşme / İsmet İnönü 1000'li ve 2000'li sokaklar (ör: 1002 Sk., 2002 Sk., 2027 Sk., 2032 Sk. vb.)
  Çeşme / Çakabey Manastır Küme Evleri, 7201 Sk.
  Çeşme / Altınkum Genel bölge
  Çeşme / 16 Eylül 3000’li sokaklar (ör: 3001 Sk., 3056 Sk., 3037 Sk., vb.)
  Çeşme / Ovacık Ovacık Yolu, 7150 Sk., 7170 Sk., Manastır Küme Evleri
338214815:00 - 17:00Çeşme / Celal BayarŞebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları5154 Sk., 5153 Sk., 5152 Sk., 5065 Sk.
  Çeşme / Ilıca 5143 Sk., 5139 Sk., 5136 Sk., 5135 Sk., 5133 Sk., 5131 Sk., 5129/1 Sk., 5129 Sk., 5123 Sk., 5122 Sk., 5076 Sk., 5066 Sk., 5065 Sk.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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