Son depremler listesi 23 Mayıs 2025! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri anbean paylaşmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesini kontrol ederek depremin büyüklüğü, derinliği gibi bilgileri hızlı bir şekilde öğrenebiliyor.

Ülkemizde gün içerisinde büyük ve küçük olmak üzere birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm gelişmeler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

AFAD verilerine göre, son olarak Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Bugün meydana gelen küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği gibi verilere 23 Mayıs 2025 Cuma son depremler listesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre, 23 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hissedilen depremler kaydedildi.

Bugün 00:16 saatlerinde Gaziantep'in Karaburclu-Nurdağı ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 23 MAYIS 2025

22-05-2025 21:16:13 37.1506 36.6881 7 ML 2.5 Nurdağı (Gaziantep) 662046 22-05-2025 21:11:44 38.0858 36.4903 7 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 662045 22-05-2025 20:57:00 35.9769 29.5617 22.67 ML 1.8 Akdeniz - [25.53 km] Kaş (Antalya) 662041 22-05-2025 20:55:59 37.8381 26.9261 6.18 ML 1.3 Ege Denizi - [25.21 km] Menderes (İzmir) 662040 22-05-2025 20:51:52 40.1339 40.0203 14.72 ML 1.3 Merkez (Bayburt) 662044 22-05-2025 20:47:00 37.8278 26.9225 6.23 ML 1.0 Ege Denizi - [26.32 km] Menderes (İzmir) 662039 22-05-2025 20:41:36 38.3014 38.1708 7 ML

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2025.05.23 00:16:13 37.1260 36.6977 8.6 -.- 2.3 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2025.05.22 23:03:22 39.2500 28.9643 12.0 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.05.22 22:55:45 39.2487 29.0290 21.1 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel 2025.05.22 22:20:12 38.8922 26.7223 5.3 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2025.05.22 22:05:09 35.7560 25.9182 24.7 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.05.22 22:04:37 39.2505 28.9570 8.4 -.- 2.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.05.22 21:51:52 39.2557 28.9523 5.4 -.- 3.3 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.05.22 21:51:02 39.2582 28.9803 5.0 -.- 2.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.05.22 20:56:46 37.6070 29.1198 10.0 -.- 1.9 -.- AKYAR-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2025.05.22 20:54:02 38.1348 38.3667 5.4 -.- 2.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2025.05.22 20:05:23 38.8298 26.8113 13.0 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2025.05.22 20:01:30 37.0913 30.5980 2.4 -.- 1.9 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel 2025.05.22 19:36:17 39.6365 38.2225 5.0 -.- 2.1 -.- ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS) İlksel 2025.05.22 19:21:21 37.6378 35.9365 11.4 -.- 2.2 -.- CURUKLU-KOZAN (ADANA) İlksel 2025.05.22 19:20:46 37.6658 35.9595 1.9 -.- 2.4 -.- CURUKLU-KOZAN (ADANA) İlksel 2025.05.22 19:19:25 37.6557 35.9508 2.6 -.- 2.4 -.- CURUKLU-KOZAN (ADANA) İlksel 2025.05.22 18:41:51 38.8440 26.7853 12.1 -.- 2.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2025.05.22 18:40:10 36.6607 25.6365 7.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.05.22 18:39:18 37.6698 35.9545 13.4 -.- 1.6 -.- KUYUBELI-KOZAN (ADANA) İlksel 2025.05.22 18:27:26 39.5053 28.1700 15.7 -.- 1.7 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2025.05.22 18:24:33 39.5020 28.1538 7.9 -.- 1.5 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2025.05.22 17:47:25 35.7917 25.5195 10.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.05.22 16:26:12 40.8392 28.7957 17.1 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2025.05.22 16:21:51 40.8395 28.7842 16.5 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2025.05.22 16:01:48 40.8397 28.7803 11.9 -.- 1.5 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2025.05.22 15:55:33 36.4312 33.5645 0.0 -.- 1.5 -.- NURIKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2025.05.22 14:51:06 39.0595 30.1832 8.6 -.- 2.4 -.- MERKEZ-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel 2025.05.22 14:21:20 38.0428 36.4395 8.5 -.- 1.8 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.05.22 13:55:14 40.8133 30.9627 16.6 -.- 1.7 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel 2025.05.22 13:04:56 36.7045 36.1603 20.2 -.- 1.9 -.- AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) İlksel 2025.05.22 12:57:11 39.2363 28.9618 14.4 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.05.22 12:28:00 38.1987 38.5790 14.1 -.- 2.2 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2025.05.22 12:26:43 39.2770 28.9533 9.8 -.- 2.0 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.05.22 12:18:33 37.1472 27.8937 0.0 -.- 1.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel 2025.05.22 12:02:07 38.2023 38.5757 6.3 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2025.05.22 11:33:18 39.8895 40.1373 22.1 -.- 2.2 -.- ORTACAT-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel 2025.05.22 11:31:01 39.8857 40.1362 21.1 -.- 2.2 -.- YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel 2025.05.22 10:51:33 37.6802 35.9903 8.3 -.- 2.0 -.- KUYUBELI-KOZAN (ADANA) İlksel 2025.05.22 10:49:41 35.6963 25.8300 72.9 -.- 3.4 3.1 EGE DENIZI İlksel 2025.05.22 10:06:21 35.6503 25.8078 60.6 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2025.05.22 09:54:45 41.0432 39.6987 20.4 -.- 2.0 -.- TRABZON (TRABZON) İlksel 2025.05.22 09:53:11 35.6677 25.7738 67.0 -.- 3.5 3.3 EGE DENIZI İlksel 2025.05.22 09:31:52 35.7005 25.8675 75.2 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.05.22 09:06:00 35.7118 25.8887 74.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.05.22 08:49:31 40.4183 29.0003 5.3 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2025.05.22 08:46:44 39.2517 29.0042 17.7 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.05.22 08:14:48 35.7117 25.8472 67.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.05.22 07:35:57 35.7198 25.8865 82.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.05.22 07:32:11 35.6815 25.8258 64.5 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.05.22 07:30:29 37.3755 37.1435 9.8 -.- 1.5 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.05.22 07:27:48 35.7328 25.9122 66.8 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.05.22 07:19:39 39.0928 33.3027 5.4 -.- 1.4 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel 2025.05.22 07:19:27 35.6917 25.8593 73.8 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel 2025.05.22 06:59:51 39.2450 28.9495 11.7 -.- 1.8 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.05.22 06:38:36 35.7097 25.8862 69.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.05.22 06:38:01 40.8292 35.2090 4.7 -.- 3.1 3.0 CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel 2025.05.22 06:34:24 35.6925 25.7942 63.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel