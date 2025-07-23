Dijital müzik alanında dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Spotify, Türkiye’de son dönemde kamuoyunun ve yetkili kurumların radarında. 28 Haziran 2025 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma, Spotify’ın Türkiye pazarındaki geleceğini belirsiz hale getirdi. Spotify kapanacak mı, Türkiye’den çekiliyor mu soruları ise kullanıcıların gündeminin merkezine yerleşti.

Spotify'ın rekabet kurallarına uyup uymadığı, sanatçılara ve içeriklere yönelik politikaları, hem hukuki hem de kültürel düzeyde tartışılmaya başlandı. Türkiye’den çekilme ihtimali gündemde olan Spotify’ın akıbeti merakla bekleniyor.

SPOTIFY KAPANACAK MI?

Dijital müzik pazarının dünya çapındaki en büyük aktörlerinden Spotify Türkiye’de başlatılan kapsamlı bir inceleme nedeniyle tartışmaların odağında. Rekabet Kurumu tarafından 28 Haziran 2025 tarihinde alınan kararla başlatılan soruşturma, şirketin Türkiye’deki faaliyetlerinin rekabet hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi üzerineydi.

Spotify’ın rakip dijital müzik platformlarına karşı haksız rekabet uygulayıp uygulamadığı, bazı sanatçılara ayrıcalık tanıyıp tanımadığı ve içerik dağıtımında adil olup olmadığı inceleniyor.

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Soruşturmanın bir diğer boyutu ise kültürel hassasiyetlerle ilgili. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, platformun bazı çalma listelerinde yer alan içeriklerin “dini ve milli değerlere aykırı” bulunduğunu belirtti.

Spotify ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Rekabet Kurumu’nun başlattığı incelemeden haberdar olduklarını ifade etti. Şirket, incelemeye tam işbirliği ile katıldığını ve süreci yakından takip ettiğini açıkladı.

Açıklamalara rağmen Spotify’ın Türkiye’deki geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

SPOTIFY TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Spotify’ın Türkiye’den çekilip çekilmeyeceği, son dönemde en çok merak edilen sorular arasında. Rekabet Kurumu’nun başlattığı soruşturma ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın içeriklere yönelik eleştirileri, platformun Türkiye'deki varlığını sorgulatmaya başladı.

Spotify şu anda Türkiye’de faaliyet göstermeye devam ediyor. Resmi olarak Spotify'ın Türkiye'den çekildiği yönünde bir karar açıklanmadı.

Spotify’ın Türkiye pazarında kalıp kalmayacağı büyük ölçüde Rekabet Kurulu’nun soruşturma sonuçlarına ve hükümetle yürütülecek görüşmelere bağlı.