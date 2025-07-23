Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Spotify kapanacak mı, Türkiye’den çekiliyor mu?

Spotify kapanacak mı, Türkiye’den çekiliyor mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spotify kapanacak mı, Türkiye’den çekiliyor mu?
Spotify, Türkiye, Rekabet Kurumu, Müzik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dijital müzik alanında dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Spotify, Türkiye’de son dönemde kamuoyunun ve yetkili kurumların radarında. 28 Haziran 2025 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma, Spotify’ın Türkiye pazarındaki geleceğini belirsiz hale getirdi. Spotify kapanacak mı, Türkiye’den çekiliyor mu soruları ise kullanıcıların gündeminin merkezine yerleşti.

Spotify'ın rekabet kurallarına uyup uymadığı, sanatçılara ve içeriklere yönelik politikaları, hem hukuki hem de kültürel düzeyde tartışılmaya başlandı. Türkiye’den çekilme ihtimali gündemde olan Spotify’ın akıbeti merakla bekleniyor.

Spotify kapanacak mı, Türkiye’den çekiliyor mu? - 1. Resim

SPOTIFY KAPANACAK MI?

Dijital müzik pazarının dünya çapındaki en büyük aktörlerinden Spotify Türkiye’de başlatılan kapsamlı bir inceleme nedeniyle tartışmaların odağında. Rekabet Kurumu tarafından 28 Haziran 2025 tarihinde alınan kararla başlatılan soruşturma, şirketin Türkiye’deki faaliyetlerinin rekabet hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi üzerineydi.

Spotify’ın rakip dijital müzik platformlarına karşı haksız rekabet uygulayıp uygulamadığı, bazı sanatçılara ayrıcalık tanıyıp tanımadığı ve içerik dağıtımında adil olup olmadığı inceleniyor.

Spotify kapanacak mı, Türkiye’den çekiliyor mu? - 2. Resim

Soruşturmanın bir diğer boyutu ise kültürel hassasiyetlerle ilgili. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, platformun bazı çalma listelerinde yer alan içeriklerin “dini ve milli değerlere aykırı” bulunduğunu belirtti.

Spotify ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Rekabet Kurumu’nun başlattığı incelemeden haberdar olduklarını ifade etti. Şirket, incelemeye tam işbirliği ile katıldığını ve süreci yakından takip ettiğini açıkladı.

Açıklamalara rağmen Spotify’ın Türkiye’deki geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Spotify kapanacak mı, Türkiye’den çekiliyor mu? - 3. Resim

SPOTIFY TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Spotify’ın Türkiye’den çekilip çekilmeyeceği, son dönemde en çok merak edilen sorular arasında. Rekabet Kurumu’nun başlattığı soruşturma ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın içeriklere yönelik eleştirileri, platformun Türkiye'deki varlığını sorgulatmaya başladı.

Spotify şu anda Türkiye’de faaliyet göstermeye devam ediyor. Resmi olarak Spotify'ın Türkiye'den çekildiği yönünde bir karar açıklanmadı.

Spotify’ın Türkiye pazarında kalıp kalmayacağı büyük ölçüde Rekabet Kurulu’nun soruşturma sonuçlarına ve hükümetle yürütülecek görüşmelere bağlı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İngiltere’de facia! Otobüs köprüye çarptı, yolcular yola savrulduGaziantep'te tır ile işçi servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Chaby han boşandı mı? Chaby Han ve Gülce çifti adından söz ettiriyor - HaberlerChaby han boşandı mı? Chaby Han ve Gülce çifti adından söz ettiriyorEmir Aksüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sibel Can’ın Oğlu Emir Aksüt gündemde - HaberlerEmir Aksüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sibel Can’ın Oğlu Emir Aksüt gündemdeİcardi sakatlığı geçti mi, yeni sezonda oynayacak mı? - Haberlerİcardi sakatlığı geçti mi, yeni sezonda oynayacak mı?23 Temmuz İzmir planlı elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler23 Temmuz İzmir planlı elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?22 Temmuz MasterChef yedeklere kim girdi? İşte Masterchef yedek yarışmacıları! - Haberler22 Temmuz MasterChef yedeklere kim girdi? İşte Masterchef yedek yarışmacıları!EKPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi araştırılıyor - HaberlerEKPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...