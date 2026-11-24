En çok kullanılan müzik platformlarından olan Spotify'a erişimde sorun yaşayan kullanıcılar ''Spotify çöktü mü, sorun mu var, neden açılmıyor?'' sorularının cevaplarını araştırıyor. Arıza bildirimi yapan birçok kullanıcı müzik başlatmada ve uygulama içi işlemlerde sorun yaşadıklarını ifade ediyor. 24 Kasım Spotify hata bildirimi ile ilgili ise şirketten resmi açıklamalar bekleniyor.

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Gün içinde platforma girmeye çalışan kullanıcılar uygulamanın açılmadığını, müziklerin yüklenmediğini ve içerik akışının güncellenmediğini bildirirken, yaşanan aksaklık sosyal medyada da gündem oldu. Peki, Spotify çöktü mü, Spotify'da sorun mu var, neden açılmıyor ve erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Spotify’da sorun mu var, neden açılmıyor? 24 Kasım Salı Spotify erişim sorunu gündemde!

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Spotify'da 24 Kasım 2026 Salı günü erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre uygulamada müzik akışı başlatılamıyor ve bazı içerikler ise yüklenmiyor. Downdetector verilerinde de Spotify için saat 14.00'ten sonra sorun bildirimlerinde artış görüldü. Yaşanan aksaklığın platform genelinde olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Spotify’da sorun mu var, neden açılmıyor? 24 Kasım Salı Spotify erişim sorunu gündemde!

SPOTİFY'DA SORUN MU VAR, NEDEN AÇILMIYOR?

Spotify kullanıcıları uygulamada müziklerin yüklenmemesi ve çalma listelerinin yenilenmemesi gibi sorunlarla karşılaştı. Erişim probleminin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı düşünülürken, sorunun kesin nedeni henüz açıklanmadı.

Spotify’da sorun mu var, neden açılmıyor? 24 Kasım Salı Spotify erişim sorunu gündemde!

SPOTİFY ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Spotify'da yaşanan erişim sorununun ne zaman giderileceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcı bildirimleri devam ederken teknik aksaklığın kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

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