Şuayb Ordu kimdir, nereli, kaç yaşında? Madleen'deki Türk Aktivist Şuayb Ordu gündemde!

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen isimli gemi, Akdeniz’de İsrail ordusu tarafından alıkonulurken, gözaltına alınan 12 aktivistten biri olan Şuayb Ordu’nun kim olduğu kamuoyunun gündemine oturdu. Türkiye’den yardım filosuna katılan önemli isimlerden biri olarak dikkat çeken Ordu’nun hayatı, insani yardım misyonundaki rolü ve kişisel geçmişi hakkında birçok detay araştırılmaya başlandı. Şuayb Ordu kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor.

ŞUAYB ORDU KİMDİR?

İsrail’in Gazze açıklarında alıkoyduğu insani yardım gemisi Madleen’de yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi.

31 yaşındaki Şuayb Ordu’nun aslen Osmaniyeli olduğu biliniyor. Eğitim hayatını ilahiyat fakültesinde tamamlayan Ordu, uzun süredir Almanya’da hayatını sürdürerek serbest meslekle uğraşıyor. Sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisiyle tanınan Ordu, toplumsal adalet, insan hakları ve Filistin meselesi konularında duyarlılığıyla ön plana çıkıyor.

2017 yılından bu yana evli olduğu eşi Sümeyra Mittelmeer aracılığıyla Özgürlük Filosu hareketiyle tanışan Şuayb Ordu gönüllü olarak bu uluslararası yardım organizasyonunun içinde aktif bir şekilde yer almaya başladı.

Gazze’de yaşanan ağır insani krizi dünyaya duyurmak ve abluka altındaki halka yardım ulaştırmak amacıyla çıktığı bu yolculukta, yalnızca yardım taşımanın ötesinde küresel vicdana seslenmeyi hedefledi.

MADLEEN’DEKİ TÜRK AKTİVİST ŞUAYB ORDU GÖZALTINDA

İtalya’nın Katanya Limanı’ndan Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Madleen gemisi uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından durduruldu. Gemiye düzenlenen müdahalede aralarında Şuayb Ordu’nun da bulunduğu 12 aktivist gözaltına alındı.

Yardım filosunun taşıdığı yardım malzemeleri arasında Gazze’de acil ihtiyaç duyulan gıda, bebek ürünleri, tıbbi ekipmanlar ve su arıtma sistemleri bulunuyordu.

Gemide yer alan aktivistlerin birçoğu Avrupa ülkelerinden gelirken, Türkiye’yi temsil eden iki isimden biri olarak dikkat çeken Ordu, Özgürlük Filosu’nun bu yeni misyonunda da yer alarak önemli bir sorumluluk üstlendi. Gözaltı sonrası gemiyle bağlantı tamamen kesilirken, Madleen’in İsrail’in Aşdod Limanı’na götürüldüğü açıklandı.