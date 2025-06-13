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Süper Lig transfer dönemi ne zaman? Transfer sezonu başlıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig transfer dönemi ne zaman? Transfer sezonu başlıyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de transfer sezonunun başlamasına günler kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan peş peşe hamleler gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu yaz ve kış transfer tarihlerini açıkladı.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu yaklaşırken, yaz transfer dönemine dair geri sayım başladı. Takımlar, yeni sezona güçlü kadrolarla girebilmek için şimdiden transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle Galatasaray’ın Bayern Münih’ten Leroy Sane’yi kadrosuna katması, transfer sezonunun hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi.

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SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemine ilişkin tarihleri resmen duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yaz transfer sezonu 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında kulüpler, yerli ve yabancı futbolcularla sözleşme imzalayabilecek.

TFF’nin açıklamasında, kulüplerin FIFA kuralları çerçevesinde belirlenen uluslararası transfer dönemlerine uygun şekilde hareket etmesi gerektiği de vurgulandı. Bu nedenle Süper Lig’deki takımların transferde hızlı davranarak hedef oyuncularla erkenden anlaşması bekleniyor.

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SÜPER LİG 2025-2026 TRANSFER SEZONU TARİHLERİ

TFF Yönetim Kurulu’nun 8 Mayıs 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre transfer takvimi şöyle şekillendi:

Birinci Transfer ve Tescil Dönemi (Yaz Transferi): 30 Haziran 2025 – 12 Eylül 2025

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi (Ara Transfer / Kış Transferi): 5 Ocak 2026 – 10 Şubat 2026

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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