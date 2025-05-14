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Süper Lig'de gol kralı! Bu sezon en çok golü kim attı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig&#039;de gol kralı! Bu sezon en çok golü kim attı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun bitişi için geri sayım başlamışken çekişmeli sezonun gol kralı merak konusu oldu. Lig boyunca liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da golleriyle akıllara kazınan oyuncular bulunuyor.

Süper Lig’de sonlara yaklaşırken bu sezon en çok gol atan isim gündeme geldi. 36.haftanın gol kralı, şampiyonluk yarışında ilk sırada bulunan Galatasaray’ın oyuncusu Victor James Osimhen'de olarak görülüyor. Peki bu sezon en çok golü kim attı?

SÜPER LİG’DE GOL KRALI KİM OLACAK?

Süper Lig’in son üç haftasına girildi. 1 Haziran’da oynanacak maçlarla gol krallığı tablosu kesinleşecek. Ancak 36.haftaya girerken Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor James Osimhen 24 golle Gol Kralı olarak görülüyor.

Süper Lig'de gol kralı! Bu sezon en çok golü kim attı? - 1. Resim

SÜPER LİG’DE BU SEZON EN ÇOK GOLÜ KİM ATTI?

Süper Lig’de futbolcuların gol sayısı şu şekildedir:

 1.⁠ ⁠Victor James Osimhen/24
 2.⁠ ⁠Krzysztof Piatek (Başakşehir)/21
 3.⁠ ⁠Simon Bokote Banza (Trabzonspor)/19
 4.⁠ ⁠Youssef En Nesyri (Fenerbahçe)/17
 5.⁠ ⁠Ali Sowe (Rizespor)/15
 6.⁠ ⁠Ciro Immobile (Beşiktaş)/15
 7.⁠ ⁠Thiam Mame Baba (Eyüpspor)/14
 8.⁠ ⁠Edin Dzeko (Fenerbahçe)/13
 9.⁠ ⁠Nuno Miguel Da Costa Joia (Kasımpaşa)/12
10.⁠ ⁠Rei Manaj (Sivasspor)/12
11.⁠ ⁠Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)/11
12.⁠ ⁠Dusan Tadic (Fenerbahçe)/11

Süper Lig'de gol kralı! Bu sezon en çok golü kim attı? - 2. Resim

GEÇEN SEZONUN GOL KRALI KİM OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Galatasaray’ın futbolcusu Mauro Icardi, çıktığı 34 maçta 25 gol atmasıyla sezonun gol krallığı üstlenmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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