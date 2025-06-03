Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 2 Haziran 2025? Düelloda sürpriz isimler var

2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesi sonrası Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu. Büyük finale sayılı günler kala heyecanın ve rekabetin arttığı Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in dün akşamki bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın 2. bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

2 Haziran 2025 tarihinde Survivor 2. eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu gündeme damga vurdu. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'da nefes kesen bireysel dokunulmazlık karşılaşmasında yarışmacılar tüm performansını gözler önüne serdi.

Survivor yeni bölümünde yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı almak için karşı karşıya geldi. Hız, denge ve gücün ön planda olduğu bireysel oyunda, dokunulmazlık kolyesini kazanan isim potaya bir kişiyi soktu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Adem ve Batuhan mücadele içine girdi.

Heyecan dolu anlara sahne olan finalde, Batuhan rakibine üstün gelerek ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 2 HAZİRAN 2025?

Büyük finale kısa süre kalan Survivor'da bireysel oyunlar başladı. Yeni kurala göre bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayını seçti. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacılar konseyde eleme adayını seçmek için bir araya geldi.

Yarışmacı sayısının git gide azaldığı Survivor'da sezonun ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı. Dokunulmazlığı kazanan ismin kendisini garanti altına aldı. Yeni kurala göre bireysel dokunulmazlık oyununda eşleşmeler ilk turun ardından belli oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazananBatuhan eleme adayını seçti. Batuhan eleme potasınaAdem'i gönderdi. Böylelikle Survivor'da bu haftanın düelloadayları Meryem ve Adem oldu.